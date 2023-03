WWDC 2023: Wie man Apples Entwicklerkonferenz vor Ort besucht

Apple hat sich entschlossen, sein Entwicklertreffen World Wide Developers Conference (WWDC) auch in diesem Jahr vor allem online abzuhalten. Nur an einem einzigen Tag wird es die Möglichkeit geben, den Apple Park in Cupertino zu besuchen: Am 5. Juni. Dann ist ein sogenanntes Special Event vorgesehen. Der Ablauf wird so sein, wie auf der WWDC 2022 zu Corona-Zeiten: Eine ausgewählte Gruppe von Besuchern schaut sich die (aufgezeichnete) Keynote mit den Produktneuheiten und neuen Betriebssystemen an, kann sich davor und danach mit anderen Entwicklern und Apple-Mitarbeitern treffen. Und einmal mehr ist es schwer, an Tickets zu kommen.

Ablauf: Wie beim Lottospielen

Der Konzern hat dazu eine eigene Website aufgesetzt, über die man sich bewerben kann. Bis zum 4. April läuft diese Phase. Um überhaupt einen "Request to attend" abschicken zu können, bedarf es mehrerer Voraussetzungen. So muss man entweder Mitglied in Apples kostenpflichtigem Entwicklerprogramm sein, am Apple Entrepreneur Camp teilgenommen haben, die Swift Student Challenge zwischen 2020 und 2022 gewonnen haben oder aktuell ein Mitglied im Apple Developer Enterprise Program sein. Weiterhin gibt es Tickets für Teilnehmer der diesjährigen Swift Student Challenge, für die es ein separates Kontingent geben soll.

"Die Einladungen werden nach dem Zufallsprinzip vergeben und sind nicht übertragbar. Sie werden bis zum 5. April um 18:00 Uhr US-Westküstenzeit über Ihren Status benachrichtigt", schreibt Apple lapidar. Was "Zufallsprinzip" heißt, ist unklar. Immerhin sind die Tickets gratis, früher kostete die Teilnahme an der WWDC gut 1600 US-Dollar – allerdings mit vielen Veranstaltungen, die nun alle online (und kostenlos) sind. Wie viele Developer tatsächlich zum Special Event kommen dürfen, hat Apple bislang nicht verraten. Auch wie im letzten Jahr dürften Medienvertreter aus der ganzen Welt dabei sein.

Keine Normalisierung nach Corona

Es ist recht verwunderlich, dass Apple auch nach der Pandemie den WWDC nicht gänzlich normalisiert, wie es zahlreiche andere Veranstaltungen getan haben. Alle Veranstaltungen mit neuen Produkten des Konzerns sind seit 2020 nur noch Aufzeichnungen, was deren Herstellung vereinfacht. Zwar werden auch hier Journalisten geladen, diese schauen sich aber auch nur ein Video an – mit anschließendem Hands-on der Produkte im Vorraum des Steve Jobs Theater.

Ohne WWDC vor Ort fehlt vielen Developern der persönliche Austausch – wobei es immer das Problem gab, dass die Nachfrage deutlich höher war als die Anzahl der Karten. Ob die Entwicklerkonferenz jemals wieder zu einer Präsenzveranstaltung wird, weiß nur Apple allein.

