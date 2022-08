Wacken Open Air 2022: Kostenloser Livestream der Telekom

Das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (WOA) kehrt aus der Coronapause zurück. Vom 4. bis zum 6. August sowie vorab mit einem Zusatztag (Wacken Wednesday) am 3. August wird das Dorf in Schleswig-Holstein wieder zum Mekka der Metalheads. Headliner sind die Gruppen Slipknot, Limp Bizkit, Judas Priest und Powerwolf. Aber selbst wer nicht vor Ort dabei sein kann oder möchte, kann zumindest eine Reihe von Konzerten live im Netz miterleben.

Wacken 2022: Livestreams der Telekom

Die Telekom überträgt das größte Heavy-Metal-Festival der Welt in ihrem Streamingdienst MagentaTV und bietet einen kostenlosen Livestream bei MagentaMusik. Damit knüpft der Konzern an die Vor-Corona-Zeit an, als er auch schon Livestreams aus Wacken zeigte. Bei Rock am Ring hingegen, wo MagentaTV sonst auch live streamte, war die Telekom dieses Jahr nicht mit von der Partie. Zusätzlich zu den Liveauftritten soll es außerdem ein Begleitprogramm mit Interviews geben. Insgesamt gibt es fünf Bühnen auf dem Festivalgelände.

Einige Bands, die live gestreamt werden, hatte die Telekom bereits im Vorfeld verraten: So sollen am Festival-Mittwoch Bands wie Tobias Sammet’s, Avantasia oder Epica zu sehen sein. An den drei Haupttagen des Festivals werden laut Telekom neben den Auftritten der Harder und Faster Stage die Highlights der Louder, Wet und Headbangers Bühne in einem zusätzlichen Stream gezeigt.

Diese Auftritte werden gestreamt

Die Telekom hat für MagentaMusik Livestreams von folgenden Bandauftritten angekündigt:

Mittwoch, 3. August 2022 (Wacken Wednesday) 17:30 Varang Nord 18:20 Brothers of Metal 19:20 Gloryhammer 20:45 Epica 22:00 Tobias Sammet's Avantasia Donnerstag, 4. August 2022 Faster Harder Stage 15:20 Skyline 16:15 Cirith Ungol 17:20 Grave Digger 18:30 Dirkschneider 19:45 Guardians of Asgaard 20:30 Mercyful Fate Louder Stage 12:30 Torfrock 13:30 Corvus Corax Era Metallum 14:30 Thundermother 15:30 The Iron Maidens 16:30 Mister Misery 17:15 Mork 18:00 Rose Tattoo 19:15 Pestilence 20:15 Overkill 21:30 Kampfar 22:30 Gwar 23:45 Nightflight Orchestra Freitag, 5. August 2022 Faster Harder Stage 13:10 Blind Channel 13:55 Kissin Dynamite 14:40 Kadavar 15:25 Lacuna Coil 16:20 Clutch 17:20 At the Gates 18:25 Hypocrisy 19:30 Metal Flight Club 19:45 Behemoth 20:55 In Extremo 22:15 Slipknot 00:15 The Halo Effect 01:30 Feuerschwanz Louder Stage 12:00 Bokassa 13:00 Crypta 14:00 Therapy? 15:00 Me and that man 16:00 Stratovarius 17:00 Lucifer 18:00 Alligatoah 19:15 Nasty 20:15 Venom 21:30 Tribulation 22:30 Phil Campbell and The Bastard Sons 23:45 Mantar 00:45 ASP Samstag, 6. August 2022 Faster Harder Stage 12:55 Bleed From Within 13:55 Neara 14:55 Orden Ogan 15:55 Life of Agony 17:00 Tarja 18:05 As I lay dying 19:25 Hämatom 20:45 Arch Enemy 22:05 Promoters Farewell and Announcement 2022 22:30 Powerwolf 00:15 Lordi Louder Stage 12:00 Slime 13:00 Deine Cousine 14:00 Ann Wilson 15:00 Insanity Alert 16:00 Gluecifer 17:15 Striker 18:15 Danko Jones 19:30 Audn 20:30 New Model Army 22:00 Spidergawd 23:00 Death Angel 00:15 Ill Nino

Wacken im Free-TV

RTL zeigt in seinen Spartensendern einige Höhepunkte aus Wacken. Zu sehen sind diese auf RTL+ und Nitro. Am Freitagabend wird auf RTL+ der Auftritt von "In Extremo" gezeigt. Außerdem sind Best-Of-Zusammenfassungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag geplant. Nitro strahlt am Samstag ab 22.05 Uhr das Konzert von "New Model Army" aus.

Wacken Open Air: Heavy-Metal-Konzerte seit 1990

Wacken ist ein 1800-Seelen-Dorf, das durch das Open Air weltweit Bekanntheit erlangt hat. Das Wacken Open Air existiert seit dem Jahr 1990 und startete damals mit 800 Besuchern und sechs Bands. Zuletzt zählten die Veranstalter rund 75.000 Gäste. Im Jahr 2020 fand anstelle des Open-Air-Festivals eine Digitalausgabe statt.

(mki)