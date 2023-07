Wacken Open Air 2023 ist ausverkauft – im Stream kann man trotzdem zuhören

Das Wacken Open Air (WOA) 2023 ist in den Startlöchern – vom 31. Juli bis zum 5. August findet das Heavy-Metal-Festival wieder im Dorf Wacken in Schleswig-Holstein statt. Die Tickets sind bereits ausverkauft. Fünf Bühnen kann man in Livestreams trotzdem verfolgen. Im vergangenen Jahr gab es schon zu den drei Veranstaltungstagen einen weniger umfangreichen Bonus-Tag. Dieses Jahr ist das Hauptprogramm regulär über vier Tage vom Mittwoch bis zum Samstag geplant.

Anzeige

Zu den diesjährigen Headlinern gehören Iron Maiden, Heaven Shall Burn, Helloween und Doro. Insgesamt sind über 150 Acts aus über 30 Ländern auf acht Bühnen angekündigt. Das ausführliche Programm der 32. Ausgabe des Festivals kann auf seiner Website nachgelesen werden.

Das Heavy-Metal-Festival im Aufbau: Auf der Website können Fans den Aufbaufortschritt mit einer Webcam alle 30 Minuten verfolgen. (Bild: Wacken)

Übertragung

Das Festival selbst zeigt auf seinem Youtube-Kanal WackenTV einzelne Lieder, ganze Konzerte, Interviews und Podcasts aus den vergangenen Jahren. Die Telekom bietet mit MagentaMusik wie im Vorjahr und in der Vor-Corona-Zeit Streams an. Die Streams sollen die vier Haupttage abdecken und sind kostenlos. Fünf Bühnen sollen live gezeigt werden. Die vier Headliner stehen für die Streams bereits auf dem Programm. Wer nicht live Zeit hat, kann die Videos auch im Nachhinein schauen.

Die Telekom zeigt neben dem Stream auf MagentaMusik das Festival auch auf MagentaTV und beim Sender #dabeiTV. Telekom-Kunden mit RTL+ Abo können sich auch die zweiteilige Serie „Legend of Wacken“ anschauen. Die Dokumentation porträtiert die beiden Festivalgründer. Letztes Jahr hatten RTL+ und Nitro Höhepunkte aus Wacken gezeigt. Dieses Jahr ist dazu noch nichts bekannt.

Heavy-Metal-Konzerte seit 1990

Anzeige

Das Dorf Wacken in Schleswig-Holstein beheimatet rund 2000 Einwohner (Stand Dezember 2022). Durch das gleichnamige Festival wurde es weltweit bekannt. Das WOA gibt es seit dem Jahr 1990, in dem es mit 8000 Besuchern startete. Aktuell wurden 75.000 Tickets in digitaler Form verkauft. Das Gelände umfasst über 240 Hektar Fläche.

Gothic- und Rock-Festival am 12. und 13. August (Bild: M'era Luna) Mit dem M’era Luna findet am 12. und 13. August ein Gothic- und Rock-Festival in Hildesheim statt. Im letzten Jahr wurde es vom NDR übertragen. Dieses Jahr ist zur Übertragung noch nichts bekannt.

(stri)