Rechenzentren im Energieeffizienzgesetz: Wärmewende braucht mehr als Planspiele

Hessen verfügt über ein in der Staatskanzlei angesiedeltes Digitalressort, das als Bündelungsministerium im Querschnitt diskutiert und agiert. Gemeinsam mit Kollegen vom Spiegel und dpa nahm heise Developer an der Presserunde mit Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus und Dr. Béla Waldhauser teil. Sinemus legt Wert darauf, Wirtschaft und Wissenschaft mit an den Tisch zu holen und verfolgt einen Stakeholder-Ansatz, wie er aus der Wirtschaft bekannt ist. Hessen hat ein Rechenzentrumsbüro eingerichtet, dessen Leiterin Frau Koch Anliegen zum Thema bündelt und Rechenzentrumsbetreiber sowie potenzielle Gründer berät. Beratung, Unterstützung und Netzwerken sollen hier aus einer Hand geboten werden. Ansprechpartner werden vermittelt, was eine Vereinfachung bürokratischer Abläufe bringen soll.

Gegen Verkrustungen mit Dialog anzugehen, scheint typisch zu sein für Sinemus, die einen zupackenden Stil vermittelt und lange parteilos war. Da die Länder außer Hessen und Bayern keine Digitalministerien haben, hat Sinemus mit ihrer bayerischen Amtskollegin die D-16-Runde ins Leben gerufen, in der die jeweils Zuständigen aus unterschiedlichen Bereichen der Landespolitik seit 2019 regelmäßig zusammentreffen. Zurzeit hat Baden-Württemberg den Vorsitz, bei der nächsten Sitzung wird das Energieeffizienzgesetz auf der Tagesordnung stehen. Sinemus selbst hatte sich in Hessen sehr für das Einrichten eines Forschungszentrums für KI eingesetzt und hessian.ai gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium sowie Partnern an TUs und Universitäten aus der Taufe gehoben, die Kosten teile man sich zu dritt. An Beispielen wie diesem macht sie den Erfolg einer Bündelungsstelle fest: "Es muss kein eigenes Ministerium sein, sondern eine Stelle mit Überblick."

Ressortübergreifend denken und arbeiten

Was die laufende Gesetzgebung betrifft, wäre ihr Rat, erstmal die europäische Regelung abzuwarten und vor der Regulierung Erfahrungswerte zu sammeln, die Umsetzung zu erproben, auf Selbstverpflichtung zu setzen. Für die Energy Efficiency Directive (EED, Energieeffizienzrichtlinie) stehe die Europäische Kommission mit Verbänden und Fachleuten im Austausch. Falls in Deutschland härter reguliert werde als aus Brüssel, sei eine lähmende Klagewelle die Folge. Auf europäischer Ebene herrsche oft Ratlosigkeit, wenn eine Kommissarin beispielsweise für die KI-Regulierung auf Bundesebene einen Ansprechpartner für Themen wie Künstliche Intelligenz und Digitalisierung suche. Verantwortungen ressortübergreifend wahrzunehmen, sei vielversprechend. Man brauche nicht für alles eigene Verwaltungsstrukturen, sondern mehr projektplanerisches Steuern durch Bündelung und Koordination – mit Durchgriffsmöglichkeit auf der Bundesebene. Technologie und Digitalisierung begreift Sinemus als Daseinsvorsorge.