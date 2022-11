"Warhammer: Vermintide 2" wird auf Steam verschenkt

Steam-User können sich am Montag noch das Actionspiel "Warhammer: Vermintide 2" gratis sichern. Der Koop-Titel wird von Publisher Fatshark noch bis 19 Uhr kostenlos angeboten. Wer sich das Spiel in die Bibliothek gelegt hat, kann es fortan jederzeit herunterladen und installieren.

Nicht Teil des Gratis-Angebots sind die zahlreichen DLCs für den Online-Koop-Shooter. Allerdings bietet Fatshark darauf aktuell noch Rabatt an: Viele der DLC-Pakete sind mindestens 50 Prozent reduziert, die komplette Sammlung gibt es bei Steam für knapp 30 Euro.

Der reguläre Preis für "Warhammer: Vermintide 2" liegt auf Steam bei 28 Euro. Ein Blick in die inoffizielle Steam-Datenbank SteamDB offenbart aber regelmäßige Rabattaktionen: Im Verlauf des vergangenen Jahres konnte man "Vermintide 2" regelmäßig für 7 Euro, zuletzt sogar für unter 6 Euro abgreifen. Komplett gratis war das Spiel aber noch nicht.

Die Gratis-Aktion zu "Warhammer: Vermintide 2" auf Steam läuft bereits seit mehreren Tagen und wurde angesichts des 7. Jahrestags von "Vermintide 1" veranstaltet – der erste Teil der Reihe wurde im Oktober 2015 veröffentlicht. Ein dritter Teil befindet sich unter dem Namen "Warhammer 40K: Darktide" in Entwicklung.

"Darktide" am 30. November

Die "Tide"-Spiele von Fatshark sind Koop-Shooter im Stil des Kult-Klassikers "Left4Dead": Spielerinnen und Spieler stellen sich in Multiplayer-Partien Wellen von Monstern, während sie etwa eine Spielkarte überqueren müssen. Fatshark setzt dabei auf die "Warhammer"-Lizenz mit Riesenratten und anderen Fantasy-Ungeheuern. Beim kommenden "Darktide" wechselt das schwedische Studio zur "40K"-Variante des Universums, also weg von Fantasy und hin zu Science Fiction. "Warhammer 40K: Darktide" soll am 30. November auf den Markt kommen, das Gratis-Angebot des Vorgängers soll wohl das Interesse steigern.

Auf Steam sind Gratis-Aktionen eher selten. Während Epic Games in seinem Store regelmäßig Spiele verschenkt, um User zu gewinnen, hält sich Valve mit derartigen Angeboten zurück. Spiele werden nur dann gratis auf Steam angeboten, wenn der Publisher das aus eigenen Stücken wünscht – so wie es kürzlich etwa zum "Mafia"-Jubiläum geschehen ist. Epic zahlt derweil Geld an Spielefirmen, um Titel gratis anbieten zu können.

