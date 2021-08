Amy ist 17 Jahre alt und Schülerin. Ihre Mutter arbeitet als Polizistin im Schichtdienst, deswegen muss Amy abends oft auf ihren zweijährigen Bruder aufpassen. Ihr Freund RM kommt häufig zu Besuch. Mit seinen 19 Jahren darf er Bier trinken und findet Geschmack daran. Aber darf der Haushaltsroboter ihm auf Wunsch einfach eins servieren, obwohl Minderjährige anwesend sind?

Welche Kommandos soll ein Roboter verweigern?

Das ist eine von vielen ethisch problematischen Situationen, mit denen der Roboter bei der Roboethics Competition konfrontiert werden kann. Der Wettbewerb, konzipiert an der University of Waterloo und der McGill University in Kanada, wurde jetzt im Rahmen der Konferenz RO-MAN (International Conference on Robot and Human Interactive Communication) erstmals durchgeführt. Aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit – die Homepage des Wettbewerbs wurde erst vor einem Monat freigeschaltet – gab es bei dieser Premiere allerdings nur ein teilnehmendes Team, erklärte Brandon DeHart (University of Waterloo), bei der Präsentation der Resultate. Die Jury konnte sich daher sehr ausführlich mit der Lösung beschäftigen, die das Team JEDI (Jeeves, the Ethically Designes Interface) von der University of Toronto für das gestellte Problem entwickelt hat.

Das Szenario der Roboethics Competition erinnert auf den ersten Blick an den Wettbewerb RoboCup@home für Haushaltsroboter: Auch hier gibt es eine Wohnumgebung mit mehreren Räumen, Möbeln, verschiedenen Gegenständen und Personen. Aber anders als beim RoboCup geht es nicht darum, dass der Roboter sicher durch die Wohnung navigiert, die richtigen Objekte greift und Personen zuverlässig identifiziert. Im Vordergrund steht vielmehr die Frage, welche Kommandos er befolgen darf und welche nicht. Wie soll er sich verhalten, wenn ihn ein Besucher auffordert, ihm die Kreditkarte der abwesenden Mutter zu übergeben? Wem darf er alkoholische Getränke anbieten? Ist es in Ordnung, wenn er der Mutter auf deren Wunsch ihre Dienstwaffe bringt?

Mehrere Richtlinien

Als Richtschnur für den Umgang mit solchen ethischen Herausforderungen hat das Team JEDI drei Grundsätze formuliert:

Sicherheit steht an erster Stelle.

Privatsphäre muss respektiert werden.

Was die Mutter sagt, gilt.

Die daraus abgeleiteten Forderungen erinnern ein wenig an die Asimowschen Robotergesetze:

Der Roboter darf kein Mitglied des Haushalts, einschließlich des Hundes, verletzen.

Der Roboter darf keinen Gegenstand beschädigen.

Der Roboter muss bei seinen Aktionen erwägen, ob sie indirekt Schaden bewirken können.

Ergänzt durch haushaltsspezifische Regeln (z. B. geschlossene Türen, die signalisieren, dass keine Störung erwünscht ist) ließen sich auf dieser Grundlage viele ethische Fragen klar beantworten, wie das Team in seinem Video anhand einiger Beispiele demonstriert.

Wer trägt Verantwortung?

Gleichwohl blieben auch viele Fragen offen, die im Gespräch zwischen Jury und Teammitgliedern ausführlich diskutiert wurden. So wurde etwa eingewandt, dass die Klassifikation von Gegenständen (z. B. gefährlich oder ungefährlich) vom jeweiligen Kontext abhängig sei. Auch aus diesem Grund könne eine solche Klassifikation nicht vom Hersteller des Roboters vorgenommen werden, sondern liege in der Verantwortung des Besitzers.

Die in einem Blogeintrag des Open Roboethics Institute geäußerte Erwartung, dass sich mit Einreichungen aus der ganzen Welt zeigen würde, wie sich die Lösungen je nach kulturellem Hintergrund unterscheiden, hat sich mit dieser ersten Auflage des Wettbewerbs zwar noch nicht erfüllt. Doch das dürfte in der Tat vor allem an der viel zu kurzen Vorbereitungszeit liegen. Die Idee, zur Erörterung ethischer Fragen der Mensch-Roboter-Beziehung das Werkzeug des Wettbewerbs einzusetzen, hat auf jeden Fall eine zweite Chance verdient.

(mho)