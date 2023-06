Was visionOS Beta 1 über Apples Headset preisgibt – im TNBT-Podcast

Lange Vorlaufzeit für visionOS-Apps: Viele Monate vor dem Verkaufsstart der Vision Pro hat Apple ein Paket an Entwicklerwerkzeugen veröffentlicht – mitsamt der ersten Beta des Betriebssystems visionOS und einem Simulator, der den Zugang per Mac ermöglicht. Zugleich gibt es neue Richtlinien, die bereits klarmachen, welche Apps auf der Vision Pro nichts zu suchen haben und was Entwickler von VR-Apps beachten müssen.

In Episode 4 des TNBT-Podcasts wirft Leo Becker gemeinsam mit seinem Kollegen Malte Kirchner einen Blick auf Apples noch ganz frisches Software Development Kit (SDK) für die Vision Pro sowie die Beta 1 von visionOS. Dabei geht es nicht nur um die Frage, warum Apple dazu kostenlosen Zugang gewährt, sondern vor allem um die Möglichkeiten und Einschränkungen, die Apps auf der neuen Plattform erwarten. In Hinblick auf den Kamerazugriff gibt sich die Vision Pro nämlich zugeknöpft, das umfasst auch so sensible Daten wie das Augen-Tracking. Zudem ist der Spielraum für VR-Apps klar begrenzt, um Headset-Träger nicht gegen Bücherregale und Wände laufen zu lassen. Auch neue Details zu einem Gast-Account sowie einem Reisemodus sind Thema.

Mac & i-Podcast zu Apple Vision und visionOS

1984, 2007, 2023 – Apple Vision Pro tritt in riesige Fußstapfen: Mac und iPhone haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch die Art verändert, wie und wo wir Computer verwenden und diese bedienen.

Mac & i begleitet die Apple Vision sowie die Chancen und Probleme von "räumlichem Computing" mit einem neuen Podcast: TNBT – The Next (Big) Thing beleuchtet ab sofort die jüngsten Entwicklungen rund um Apples neue Plattform mitsamt den Auswirkungen auf IT-Branche und Gesellschaft.

TNBT ist in allen großen Podcast-Verzeichnissen zu finden und lässt sich mit Apple Podcasts und Spotify hören oder einfach als RSS-Feed in der Podcast-App der Wahl beziehen. Fragen, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne unter podcast@mac-and-i.de entgegen.

