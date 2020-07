Was wirklich wahr war, die Auflösung des Sommerrätsels

Diesmal ging es um die Silberscheiben, auf denen in den Jahren 1987 bis etwa 1997 Software, Informationsware und "Multimedia" ausgeliefert wurden. Nur zwei Fragen sind offengeblieben, bei einer Frage waren mehrere Lösungen möglich, wie ich lernen musste.

Die Frage 0 des Sommerrätsels zeigte eine CD mit Netz-Zugangssoftware und ja, das kinderfreundliche Angebot von Fun Online wurde gesucht, mit dem der Ehapa-Verlag eine sichere Community für die Jüngeren zu schaffen versuchte.

Frage 1 suchte die Shareware-CD der PC-SIG Group, eine der ersten Shareware-Sammlungen für den PC von 1987.

Die CD von Frage 2 wurde sehr schnell als Microsoft Bookshelf erkannt, eine Sammlung von Wörterbücher, einem Thesaurus und einigen anderen Datenbanken, die DOS-Rechner gerne zum Absturz brachten.

Frage 3 suchte die Erstlings-Disk der Computer Library, eine Sammlung von US-amerikanischen Computer-Zeitschriften, die der Ziff-Verlag und Lotus veröffentlichten.

Die erste Disk der Computer Library.

Frage 4 suchte die Multimedia Extensions für Windows, 1991 herausgegeben von Mediavision. Glaubt man der Wikipedia, wurde Microsoft von dieser Erweiterung überrascht. Die Sekretärin von Gates musste einige CDs für die Firma bestellen.

Frage 5 suchte einen Frosch namens Tad, der auf seinem Frogchip die Welt erkundete. Gesucht wurde ein echtes Microsoft-Produkt für Kinder, die Microsoft Explorapedia, die mit mehreren Wissensgebieten ab 1993 erschien.

Frage 6 suchte eine der vielen CDs, die Walnut Creek verteilte, hier die Internet Info CD von 1995.

Heft-CDs

Frage 7 suchte den Online-Zugangsdienst Compuserve, der mit dem Slogan "Die ganze Welt per Tastendruck" die Deutschen ins Netz locken wollte. Massenhaft geschah das aber erst, als die Deutsche Telekom im September 1995 ihre Software-CD verteilte.

"Die ganze Welt per Tastendruck" durch Compuserve.

Frage 8 suchte einen Musiker, der eine Interaktive Musik-CD auf den Markt brachte, die unter Windows und MacOS gleichermaßen lief. Gesucht wurde Prince, doch Peter Gabriel war mit "Eve" ebenfalls auf beiden Systemen verfügbar, während Bob Dylan und Sting "Windows Only" bedienten.

Frage 9 suchte eine CD, die Netscape 1996 auf dem Höhepunkt der Popularität verteilte. Danach begann Microsoft, Schritt für Schritt den Browser-Krieg zu gewinnen.

Netscape auf CD.

Frage 10 suchte einen Film, der von AOL gesponsert wurde. E-M@il für Dich von 1998 brachte "Product Placement" ohne Ende, doch der Film, der nach einer Entscheidung von AOL-Chef Steve Case gesponsort wurde, war "Der Soldat James Ryan", der ebenfalls 1998 erschien. AOL veröffentlichte sogar ein Buch mit Stimmen der AOL-Nutzer und einem Vorwort, in dem Case den amerikanischen Infanterieregimentern dankte, die mit "Boots on the Ground" Deutschland besiegten. Sein Vater war bei der 4. Infanterie.

Ein Buch mit Stimmen von AOL-Nutzern zum Film "Der Soldat James Ryan".

Die nächsten Rätsel dann im Sommer 2021, der sicher andere Fragen aufwerfen wird.

(olb)