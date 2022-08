Wasser ist Kunst: Die Bilder der Woche (KW 33)

Tropfen, Wellen und Fontänen: In dieser Woche tritt Farbe als Gestaltungselement bei den meisten Bildern der Woche etwas in den Hintergrund. Stattdessen sehen wir gedeckte Töne und eine Menge Vögel und Wasser – verständlich in der heißen Sommerzeit.

Dass Wasser immer für ein Kunstwerk gut ist, zeigen diese Woche die Fotografen Dominik Schnoor, Thomas Egenberger und Reinhold Hopf. Schnoor gelang das Bild eines fliehenden Entenkükens eher durch Zufall, denn das kleine Tier schwamm schneller davon als geplant. Der Fokus landete statt auf den zarten Federn auf der aufgewühlten Wasseroberfläche des Gardasees. Im Bild macht aber gerade das den Reiz aus. Das Küken ist als Auslöser für die Turbulenzen im Wasser noch erkennbar, aber die kleinen Wellen im Abendlicht spielen die Hauptrolle.

Um aufgewühltes Wasser geht es auch im Bild des Tages von Reinhold Hopf. Das Foto einer Luftgewehrkugel, die eine Wassersäule durchtrennt, hat im Unterschied zum Entenbild aber überhaupt nichts mit dem Zufall zu tun. Es ist das Ergebnis präziser Planung und einiger Vorarbeit. Dafür baute der Fotograf eine genau durchdachte Elektronik und stellte dazu noch vier externe Blitze auf. Das Bildergebnis variierte in den Einzelversuchen trotz aller Planung dennoch. Reinhold Hopf erklärt das dadurch, dass Magnetventile als elektromechanische Komponenten über eine gewisse Toleranz verfügen. Dies blieb nicht die einzige Hürde für das Vorhaben, erklärt der Fotograf. "Das Einbinden eines Luftgewehrs inklusive einer Auslöseautomatik erschien mir relativ aufwendig, somit wurde auch für das Abfeuern der Kugel ein Magnetventil verwendet. Hinter diesem befand sich ein Druckluftbehälter und vor dem Magnetventil ein Plastikrohr mit passendem Durchmesser. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde ein Karton mit reichlich Papier als Kugelfang installiert." Der Aufwand hat sich gelohnt, das zeigt sein beeindruckendes Foto der kunstvoll durchtrennten Wassersäule.

Das dritte Bild in der Runde zum Thema Wasser kommt von Fotograf Thomas Egenberger und beschränkt sich ganz minimalistisch auf kleine Blasen im Gegenlicht. Die Highkey-Aufnahme lässt uns das Wasser nur durch die kleine Gruppe Bläschen und einen Ausschnitt der Wasseroberfläche erahnen, das macht das Foto in seiner Schlichtheit so faszinierend. Der Fotograf verrät dazu: „Um die minimale Wirkung zu verstärken, ist das Foto auf einem größeren Hintergrund platziert, der gleichmäßig weiß ausgearbeitet wurde. Dabei habe ich die störenden Wasserflecken auf der Glasscheibe und die Wasserlinie etwas retuschiert.“

Haben Sie Lust bekommen auf mehr spannende Motive?

Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche finden Sie in unserer Fotostrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 33) (7 Bilder) Volltreffer Mit genauer Planung, einer wohldurchdachten Elektronik und dem perfekten Timing gelang Fotograf Lightp dieses spektakuläre Bild einer kunstvollen Wassersäule, die von einer Luftgewehrkugel durchtrennt wird.

(Bild: Reinhold Hopf)

(hoh)