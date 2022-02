Airbus rüstet A380 zum Wasserstoff-Jet um

Airbus hat vor, bis 2035 ein mit Wasserstoff betriebenes Flugzeug zu bauen. Als Vorbereitung dafür kooperiert der Hersteller mit CFM International, um bis 2025 ein Demonstrationsprogramm in Gang zu setzen. Dabei soll ein Motor am Boden und in der Luft getestet werden, der mit Wasserstoff betrieben wird.

CFM International ist ein Joint Venture, an dem jeweils zur Hälfte GE und Safran Aircraft Engines beteiligt sind. Airbus arbeitet schon länger mit dem Unternehmen zusammen und hat nun eine neue Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, geht aus einer Mitteilung hervor. Airbus-CTO Sabine Klauke wertet die Vereinbarung mit CFM als Schritt, "um eine neue Ära des wasserstoffbetriebenen Fliegens einzuleiten".

A380 als fliegender Teststand

Das Testflugzeug soll auf dem Großraum-Langstreckenflugzeug A380 von Airbus basieren. In den fliegenden Teststand will das Unternehmen Flüssigwasserstofftanks einbauen, während es die Anforderungen für das Antriebssystem vorgibt, die CFM umsetzt.

CDM soll die Brennkammer, das Kraftstoffsystem und das Steuersystem eines Turbofans GE Passport für den Betrieb mit Wasserstoff modifizieren. Der Motor werde hinten am Rumpf angebracht, damit dessen Emissionen getrennt von den Triebwerken überwacht werden können. Bevor die Technik in die Luft geht, soll sie zunächst ausgiebig am Boden getestet werden.

Bild 1 von 9 Airbus Konzept ZEROe (9 Bilder) Die Flügelform dieses Konzepts, das für 200 Passagiere gedacht ist, soll Wasserstoff viel Platz bieten.

(Bild: Airbus)

Airbus hatte im September 2020 ein Konzept namens ZEROe vorgestellt, laut dem bis 2035 das erste emissionsfreie kommerziell betriebene Flugzeug fertig sein soll. Dafür testet und erforscht Airbus Konfigurationen und Technikvarianten mit Wasserstoff, um mit Brennstoffzellen elektrische Energie zu erzeugen. Dabei kooperiert Airbus mit dem deutschen Automobilzulieferer Elring Klinger.

Airbus und CFM International kooperieren.

(anw)