Wasserstoffzug auf Rekordfahrt: 1000 km durch ganz Deutschland

Per Wasserstoffzug auf Rekordfahrt: Der von Alstom entwickelte und mit Wasserstoff angetriebene Coradia iLint ist vom norddeutschen Bremervörde aus zu einer Tour quer durch Deutschland gestartet. Ziel sei, mit einer einzigen Tankfüllung eine Reichweite von 1000 Kilometern zu erreichen – das entspreche der Reichweite üblicher Dieselzüge, sagte ein Alstom-Sprecher am Donnerstag.

Auf der Sonderfahrt Richtung Süden seien mehrere Halte geplant, Ziel nach 1010 Kilometern ist das bayerische Mühldorf am Inn. Sollte dann noch Wasserstoff im Tank sein, ist die Weiterfahrt nach Burghausen an der deutsch-österreichischen Grenze geplant, anschließend soll zwischen Burghausen und Mühldorf gependelt werden.

Reichweite nicht bekannt

Die neuen Wasserstoffzüge seien für eine Reichweite von 1000 Kilometern ausgelegt, exakt ermittelt worden sei das aber noch nie, sagte der Sprecher: "Wir schauen, wie weit wir kommen." Nach der Rekordfahrt soll der Zug zu Alstom nach Salzgitter geschleppt werden.

Ende August hatte in Niedersachsen das erste Netz mit Wasserstoffzügen für Passagiere den Betrieb aufgenommen – nach Einschätzung der Landesnahverkehrsgesellschaft das weltweit erste. Die im Betrieb emissionsfreien Alstom-Züge vom Typ Coradia iLint sind nach Angaben des Herstellers die ersten mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle angetriebenen Personenzüge. In einer Brennstoffzelle wird aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom erzeugt, der Zug fährt also elektrisch.

(mho)