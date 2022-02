WatchOS 8.4.2 lässt Unity-Ziffernblätter verschwinden

Die neue watchOS-Version 8.4.2 kann Probleme bereiten: Nach der Installation des am Donnerstagabend veröffentlichten Updates zeigt die Apple Watch keine Uhrzeit mehr an, sondern nur noch einzelne Elemente wie den Sekundenzeiger oder aber auch ein nahezu komplett schwarzes Display, wie mehrere Nutzer berichten. Das Problem scheint ausschließlich aufzutreten, wenn das neueste Ziffernblatt "Unity Lights" als aktives Ziffernblatt gewählt wurde.

Apple Watch Series 4 bis 7 betroffen

Die Apple Watch lässt sich in diesem Fall gewöhnlich durch den Wechsel auf ein anderes Ziffernblatt oder einen Neustart wieder normal in Betrieb nehmen. Das Ziffernblatt Unity Lights ist auf manchen Uhren im Anschluss allerdings nicht mehr zu finden. Unter Umständen ist es möglich, das Ziffernblatt über die Watch-App auf dem iPhone erneut zu konfigurieren und als Ziffernblatt für die Watch festzulegen, das scheint aber längst nicht immer zu klappen. Berichte liegen zu Apple Watch Series 4 bis hin zu aktuellen Series 7 vor, sprich zu allen Modellen, für die das Unity-Ziffernblatt geeignet ist.

Unity Lights lieferte Apple Ende Januar im Rahmen des Black History Months nach, erstmals wurde dafür offenbar ein watchOS-Ziffernblatt aus der Ferne nachgeladen. Ob dieser Mechanismus nun für Probleme mit dem System-Update sorgte, bleibt offen. Gewöhnlich sind die Ziffernblätter fester Teil des Betriebssystems, Ziffernblätter von Dritt-Anbietern lässt Apple bislang nicht zu.

Keinerlei Details zu watchOS 8.4.2

Laut Apple bringt watchOS 8.4.2 "Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen", ebenso wie zuvor schon bei 8.4.1 hat der Hersteller allerdings keine Details genannt. In der Sicherheitsdokumentation führt Apple für Version 8.4.2 keinerlei Einträge für bekannte Schwachstellen auf, diese werden manchmal aber auch erst später nachgetragen. Möglicherweise enthält das Update denselben Patch für die auch in watchOS integrierte Browser-Engine WebKit. Dieser soll in iOS 15.3.1 und einem neuen Build von Safari 15.3 verhindern, dass sich über manipulierte Web-Inhalte Schadcode ausführen lässt.

(lbe)