Waymo testet Robo-Fahrzeuge auf den Straßen von San Francisco

Waymo, Googles Tochterunternehmen zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge, setzt seine selbstfahrenden Autos in einem Versuch erstmals im Großstadtverkehr ohne Fahrer ein. Ein öffentlicher Ride-Hailing-Betrieb in San Francisco ist jedoch derzeit nicht vorgesehen. Zunächst werden in der Heimatstadt von Waymo lediglich die eigenen Mitarbeiter kostenlos befördert, wie das Unternehmen in einem Blog-Eintrag von Mittwoch schreibt.

Erfahrungen mit fahrerlosen Autos hat Waymo seit 2017 bereits im East Valley, einem Vorort von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, mit dem "Early Rider Program", jetzt "Trusted Center", gesammelt. Seit 2020 führe man wöchentlich mehrere Hundert autonome Fahrten im öffentlichen Verkehr durch.

Im Gegensatz zum Verkehr im Großstadtdschungel von San Francisco, ist das Verkehrsaufkommen im East Valley überschaubarer, sodass die autonomen Fahrzeuge von Waymo besser damit zurechtkommen. Außerdem setzt Waymo seine autonomen Fahrzeuge seit 2020 in Chandler ein, mit rund 300.000 Einwohnern ebenfalls eine vom Verkehrsaufkommen überschaubare Stadt. Hier fahren die Fahrzeuge ebenfalls autonom in der Öffentlichkeit.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Ein fahrerloses Fahrzeug von Waymo fährt durch San Francisco. (Quelle: Waymo)

Testbetrieb

Auf den Straßen von San Francisco sollen die Fahrzeuge nun ebenfalls ohne Fahrer auskommen, schreibt Waymo in dem Blog-Beitrag. Dabei greift das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die gesammelten Erfahrungen in Phoenix und Chandler zurück sowie auf Milliarden an Simulation- und Testkilometern.

In San Francisco haben in den vergangenen sechs Monaten Trusted Tester Erfahrungen im Großstadtverkehr gesammelt, die in die Entwicklung des Waymo Driver eingeflossen sind. Die fünfte Generation des autonomen Systems könne nun "schnell und sicher" in San Francisco eingesetzt werden, sagt Dmitri Dolgov, Co-Chef bei Waymo. Derzeit ist ein Betrieb der fahrerlosen Elektroautos des Typs Jaguar I-Pace vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag vorgesehen. Später sollen sie rund um die Uhr verfügbar sein.

Für die Allgemeinheit sind die autonomen Fahrzeuge nicht freigegeben. Eine Genehmigung dafür habe das Unternehmen nicht, heißt es in einem Bericht des Wall Street Journal. Den Status der Genehmigungsanträge wollte eine Unternehmenssprecherin von Waymo demnach nicht kommentieren. Deshalb darf das Unternehmen zunächst Fahrten in San Francisco ausschließlich im Testbetrieb anbieten, gegen Gebühr nur dann, wenn ein Fahrer als Operator im Auto sitzt, um im Notfall eingreifen zu können.

Einen Schritt weiter beim Betrieb eines vollautonomen Ride-Hailing-Services ist Cruise, ein Tochterunternehmen des US-Autoherstellers General Motors. Cruise schickt seit Anfang Februar 2022 fahrerlose Autos in die Schluchten von San Francisco. Gebühren darf Cruise zwar nicht nehmen, dafür aber Fahrten für die Öffentlichkeit anbieten. Eine Genehmigung habe das Unternehmen bei den zuständigen Behörden bereits beantragt, um auch Fahrten gegen Bezahlung anbieten zu können. Dann sollen auch die Betriebszeiten verlängert werden. Bisher ist der Service nur zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr morgens verfügbar.

Bild 1 von 14 Waymos autonome Fahrzeuge (14 Bilder) Alphabets eigenentwickeltes Auto kurvt autonom durch Mountain View in Kalifornien.

(Bild: Google.)

(olb)