We Are Developers! Das Frühjahrsmagazin 2023 ist da – Download kostenlos

Die Frühjahrsausgabe 2023 des Magazins "We Are Developers!" ist erschienen. Acht Autoren und eine Autorin haben an der aktuellen Ausgabe mitgewirkt und den Inhalt des 44-seitigen Hefts gestaltet.

You build it, you run it: im Frühjahr loslegen

Das Magazin richtet sich an professionelle Softwareentwickler und alle, die neugierig sind auf aktuelle Themen sowie Beiträge, die Young Professionals beruflich bewegen. Im Zentrum steht ein Gespräch mit dem Softwarearchitekten Golo Roden, der aus technischer Sicht gemischte Gefühle gegenüber Mastodon hat. Beim Versuch, auf der dezentralen Social-Media-Alternative eine eigene Instanz einzurichten, die hohen Sicherheitsanforderungen genügt, stieß er auf unerwartete Hindernisse wie veraltete Module, mangelnde Dokumentation und wenig durchdacht wirkende Strukturen. Wir haben über Server-Infrastruktur gesprochen und über die "Gratismentalität" bei Open Source.

Ein weiteres Highlight ist der Deep Dive ins Urheberrecht mit dem IT- und Copyright-Anwalt Dr. Till Jaeger, der sich im Laufe der Arbeit am Artikel tief in das KI-Generieren von Bildern eingefuchst hat. Ihm verdanken wir zahlreiche Illustrationen im Heft und einige Ausblicke, was rechtlich schon bekannt ist und welche Fragen nun in laufenden Verfahren geklärt werden. Wer selbst mit Midjourney, Stable Diffusion oder Dall·e Bilder erzeugt und sich fragt, ob die eigenen Werke sich schützen lassen, sollte Till Jaegers Beitrag lesen. Die Autoren der Frühjahrsausgabe gewähren Einblick in ihre Projekte, teilen Wissen und Erfahrungen. Neben Mastodon und dem KI-Urheberrecht handeln die Artikel und Interviews von JavaScript, Python, Rust für den Linux-Kernel und agiler Praxis mit Developer-Plattformen:

JavaScript-Framework : Bun – Ernsthafte Konkurrenz für Node.js?

: Bun – Ernsthafte Konkurrenz für Node.js? Twitter-Alternative Mastodon : Skepsis aus technischer Sicht

: Skepsis aus technischer Sicht Programmieren mit dem Keyword await : Python-Tutorial

: Python-Tutorial KI-Content : Deep Dive ins Urheberrecht

: Deep Dive ins Urheberrecht Rust im Linux-Kernel : Interview mit Projektleiter Miguel Ojeda

: Interview mit Projektleiter Miguel Ojeda Agile Praxis: Entlastung durch interne Developer-Plattformen

Gedruckte Beilage in iX und c't – Download frei abrufbar

Das Frühjahrsmagazin 2023 hat iX-Abonnenten als Beilage mit der Ausgabe iX 4/2023 am 23. März erreicht, für c't-Abonnenten ist es in der Ausgabe c't 8/2023 am 25. März enthalten. Wer mag, kann es zudem im iX-Downloadbereich kostenfrei herunterladen.

Schreiben als Young Professional: erster Artikel bei Heise

Das Magazin bietet erneut Young Professionals und neuen Schreiberlingen eine Bühne, um erste Artikel in gedruckter Form zu veröffentlichen. Die Redaktion von heise Developer begleitet den Schreibprozess von der Idee über das Konzept und die Ausarbeitung mit Tipps und ausführlichem Feedback. Im monatlichen Rhythmus erscheinen neue Beiträge in der Reihe Young Professionals zunächst online. Dreimal pro Jahr – im Frühjahr, Sommer und Herbst – kommt das Printmagazin "We are Developers!" heraus, das unter anderem aus diesem Pool schöpft. Die Sommerausgabe erscheint auf Englisch.

Wer noch keine Schreiberfahrung hat, aber berufliche Erfahrungen oder Fachwissen bei Heise teilen möchte, kann gerne der Redaktion einen Artikel vorschlagen. Kreative Vorschläge sind stets willkommen.

