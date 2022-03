We Are Developers! Das Frühjahrsmagazin denkt KI neu und ist gratis verfügbar

Die Frühjahrsausgabe 2022 des "We Are Developers!"-Magazins ist erschienen und liegt der aktuell ausgelieferten iX sowie der kommenden c't bei. Damit nicht nur Abonnenten der Printmagazine darauf Zugriff haben, stellt heise Developer flankierend eine PDF-Version zum kostenfreien Download bereit. Elf Autorinnen und Autoren beziehungsweise Interviewpartner haben an der aktuellen Ausgabe mitgewirkt und den Inhalt des 52-seitigen Hefts gestaltet.

Deutschland und Europa: IT-Sicherheit selbst anpacken

Das Magazin richtet sich an professionelle Softwareentwickler und alle, die neugierig sind auf aktuelle Themen sowie Beiträge, die insbesondere Young Professionals beruflich bewegen. Machine Learning und Künstliche Intelligenz stehen diesmal im Zentrum des Hefts, das unter anderem Denkanstöße zur neuen Art der Mensch-Maschine-Arbeit liefert und die Bedeutung von KI- und Techniksouveränität sowie sicherer IT in Europa betont. Die Autorinnen und Autoren der Frühjahrsausgabe geben Einblick in ihre Projekte und lassen die Leserschaft teilhaben an ihren Erfahrungen. Die Themen der aktuellen Ausgabe sind:

Europa kann KI : Was KI-Souveränität für die EU bedeutet

: Was KI-Souveränität für die EU bedeutet Moderne KI : Ethik und Fairness neu denken

: Ethik und Fairness neu denken Autonomes Fahren : Verkehrsszenarien mit Simulationen testen

: Verkehrsszenarien mit Simulationen testen KI-Sicherheit : Wie Maschinen bessere Entscheidungen treffen

: Wie Maschinen bessere Entscheidungen treffen Model Governance : Machine Learning geht mit Verantwortung einher

: Machine Learning geht mit Verantwortung einher Cloud-Security: Kontext hilft beim Managen von Schwachstellen

Gedruckte Beilage in iX und c't – Download frei abrufbar

Das Frühjahrsmagazin 2022 erhalten iX-Abonnenten mit der Ausgabe iX 4/2022 am 17. März, für c’t-Abonnenten ist die Beilage in Ausgabe c't 8/2022 am 26. März enthalten. Die Leserschaft von iX und heise Developer kann sie zudem im iX-Downloadbereich kostenfrei herunterladen.

Erster Artikel bei Heise: Young Professionals, and beyond

Das Magazin bietet erneut insbesondere Young Professionals und Schreib-Neulingen eine Bühne, erste Artikel in gedruckter Form zu veröffentlichen. Die Developer-Redaktion begleitet den Schreibprozess von der Idee über das Konzept und die Ausarbeitung mit Tipps und ausführlichem Feedback. Im monatlichen Rhythmus erscheinen neue Beiträge in der Reihe Young Professionals zunächst online. Zwei- bis dreimal pro Jahr kommt ein Printmagazin heraus, das unter anderem aus diesem Pool schöpft. Wer noch keine Schreiberfahrung hat, aber berufliche Erfahrungen oder Fachwissen bei Heise teilen möchte, kann gerne der Redaktion einen Artikel vorschlagen. Kreative Vorschläge sind stets willkommen.

