We Are Developers! Das Magazin steht zum kostenlosen Download bereit

Die zweite Ausgabe der c’t- und iX-Beilage "We Are Developers!" für 2021 liegt vor. Sieben Autorinnen und Autoren haben im Rahmen der Online-Artikelreihe "Young Professionals" von heise Developer den Inhalt des 60-seitigen Hefts gestaltet. Die Developer-Redaktion möchte im Rahmen dieser Reihe Autoren und Autorinnen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, dazu zu ermutigen, erste Artikel auf einem Fachportal zu veröffentlichen.

JavaScript, Testing, KI und Ethik

Der Themenschwerpunkt lag in dieser Ausgabe auf der Programmiersprache JavaScript sowie auf Künstlicher Intelligenz und Ethik. Die Young Professionals berichten aus ihrem Arbeitsalltag oder von ersten Erfahrungen in nebenberuflichen Projekten und lassen andere an ihren Erfahrungen teilhaben. Die heise-Developer-Redaktion unterstützt sie beim Schreibprozess. Diese sieben Artikel sind in der aktuellen Ausgabe enthalten:

Responsible AI: KI-Regulierung als Herausforderung

Softwareentwicklung: Eine Frage der Ethik

Developer Experience: Glücklich sein mit JavaScript

Testing: Lesbare JavaScript-Tests

JavaScript-Framework: Akzeptanztests mit Cypress

Alpine.js: robust und minimal

Resumé-Driven Development: IT-Trends beeinflussen den Arbeitsmarkt

Young Professionals gesucht!

Die IT-Job-Plattform WeAreDevelopers aus Wien, Kooperationspartner der Beilage, und deren Autoren haben diesmal einen Beitrag zu Resumé-Driven Development beigesteuert. Die für Frühjahr 2022 geplante Ausgabe wird sich erneut den Themen Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Data Science widmen. Young Professionals, die Ideen für eigene Beiträge haben und sich vom Format des Magazins und der Reihe angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, sich bei der Redaktion als Autorin oder Autor zu bewerben. Die Redaktion freut sich über eine erste Gliederung und Vorschläge für neue Artikel.

Heft über kostenlosen Download erhältlich

Die Herbstausgabe erhalten c't-Abonnenten am 20. November mit der Ausgabe 25/2021, iX-Abonnenten haben sie mit der Ausgabe 12/2021 schon am 18. November erhalten. Darüber hinaus steht sie Leserinnen und Lesern von iX und heise Developer über den iX-Downloadbereich kostenlos zum Download zur Verfügung.

Lesen Sie auch We Are Developers! – Das Magazin für junge Entwicklertalente startet durch

(mdo)