We Are Developers! Die englische Ausgabe 2023 ist kostenfrei verfügbar

(This article is also available in English.)

Anzeige

Das zweite englischsprachige "We Are Developers!"-Magazin liegt der neuesten Ausgabe der iX sowie der nächsten Ausgabe der c't bei. Daneben steht es kostenfrei als PDF-Datei zum Download bereit. Die Beilage richtet sich an professionelle Softwareentwicklerinnen und -entwickler und behandelt in dieser Ausgabe die Themen Webentwicklung mit Astro, die Programmiersprache Rust sowie interne Entwicklerplattformen.

Das Magazin entsteht in Kooperation von heise Developer mit der IT-Job-Plattform WeAreDevelopers aus Wien, an der Heise beteiligt ist. Zum zweiten Mal erscheint das Magazin komplett in englischer Sprache – im Vorfeld des englischsprachigen WeAreDevelopers World Congress, der vom 27. bis 28. Juli 2023 in Berlin stattfinden wird. Dort wird heise Developer erstmals mit der Bühne "heise Developer Area" vertreten sein, auf der Sprecherinnen und Sprecher von heise Developer-Konferenzen an den zwei Konferenztagen ausgewählte Vorträge präsentieren.

Astro, Rust und Entwicklerplattformen

Das JavaScript-Rendering-Framework Astro wurde in der Studie "JavaScript Rising Stars 2021" als eines der bemerkenswertesten Projekte hervorgehoben. Seitdem hat es einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen und kann inzwischen auf GitHub 31.500 Sterne vorweisen. Wie sich damit schnelle Webseiten erstellen lassen, demonstriert Timo Zander in seinem Hands-on-Artikel "Building Fast Websites With Astro" ab Seite 4. Schritt für Schritt können Entwicklerinnen und Entwickler anhand des Tutorials nachvollziehen, wie sie ein neues Astro-Projekt aufsetzen können, und lernen dabei das Prinzip der Astro Islands kennen.

Wer neugierig auf die Softwareentwicklung mit der beliebten Programmiersprache Rust ist, aber bisher nicht so recht den Einstieg gefunden hat, wird in Stefan Baumgartners Artikel ab Seite 14 fündig: "Rust for Curious Developers" veranschaulicht anhand zahlreicher Codebeispiele die Vorzüge und Eigenheiten von Rust und setzt sie mit anderen Programmiersprachen in Bezug.

Dem Thema dezentralisierter, interner Entwicklerplattformen widmet sich Robert Hoffmann: Was hat es damit auf sich, wie lässt sich eine solche Plattform erstellen und wie kann sie die Softwareentwicklung vereinfachen? Der Artikel "Running With a Decentralized Developer Platform" beantwortet diese Fragen ab Seite 20 des Magazins.

Kostenfrei als PDF verfügbar

Anzeige

Die Sommerausgabe der "We Are Developers!"-Beilage erhalten iX-Abonnenten mit der Ausgabe 7/2023 und c't-Abonnenten mit der Ausgabe 17/2023. Im iX-Downloadbereich steht die Beilage als PDF-Datei kostenfrei zum Download bereit.

Unter dem Blickwinkel "Young Professionals schreiben für Young Professionals" sind weitere Interessierte dazu eingeladen, sich bei der Redaktion als Autoren zu bewerben. Neben der englischsprachigen Sommerausgabe erscheint das "We Are Developers!"-Magazin in deutscher Sprache in einem halbjährlichen Rhythmus jeweils im Frühjahr und Herbst.

(mai)