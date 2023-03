WeAreDevelopers: Sir Tim Berners-Lee hält Keynote beim WAD World Congress Berlin

Der WeAreDevelopers World Congress findet diesen Sommer erneut in Berlin statt: Vom 27. bis 28. Juli 2023 trifft die Entwickler-Community mit Größen der Branche und Entscheidungsträgerinnen der Tech-Szene zusammen. Die Konferenz auf dem Messegelände City Cube steht diesmal unter dem Motto "Shaping the Future. Together." Wie im Vorjahr erwarten die Veranstalter über 10.000 Entwicklerinnen und Entwickler sowie zahlreiche Führungskräfte der Tech-Branche und haben wegen der zuletzt starken Nachfrage zusätzliche Flächen eingeplant – 2022 war die Veranstaltung restlos ausgebucht. Nun sind über 6.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und 12 Bühnen fest eingeplant, die Veranstalter rechnen mit über 300 Speakern und zahlreichen Ausstellern.

Als hochkarätiger Keynoter hat Sir Tim Berners-Lee zugesagt. Berners-Lee zählt laut TIME Magazine zu den "einhundert wichtigsten Menschen des 20. Jahrhunderts". Der britische Physiker hat mit HTML und HTTP sowie dem weltweit ersten Webbrowser die Ära des Internets mitbegründet. Damit hat Berners-Lee einer technischen Disruption den Weg bereitet, die unseren Alltag bis heute prägt. Eine Welt ohne Internet können die wenigsten sich noch vorstellen.

Austausch für die Community

"Da ich selbst Entwickler bin, weiß ich, wie wichtig der Austausch über Plattformen wie WeAreDevelopers für die Community ist. Developer brennen für ihre Arbeit, den Code und wollen neue Ideen vorantreiben", so Sead Ahmetovic über Berners-Lee und die weiteren Speaker und Konferenzgäste. Ahmetovic ist CEO der IT-Jobplattform WeAreDevelopers, die als Veranstalter hinter dem Großevent steht. Große und kleinere Technologieunternehmen nutzen ihm zufolge die Konferenz für Ankündigungen. So hatte im Vorjahr Microsoft das Ende des Internet Explorers beim WAD Congress mitgeteilt und der GitHub-CEO Thomas Dohmke hatte auf der Bühne live eine erste Demo zum Programmierassistenten GitHub Copilot vorgeführt. Auch die diesjährige Ausgabe verspricht laut den Veranstaltern einige Überraschungen.

Der Erfinder von C++ Bjarne Stroustrup und der Spieleentwickler John Romero sind sich auf dem WAD World Congress 2022 erstmals begegnet. (Bild: Silke Hahn)

Zum Anspruch der Konferenz gehört, die jüngere Entwicklergemeinschaft mit den Founding Father und Mothers ihres Gebiets in Kontakt zu bringen: So waren im Vorjahr etwa der Erfinder von C++ Bjarne Stroustrup und der Computerspielentwickler John Romero (DOOM, Quake, Wolfenstein 3D) zu Gast. In der Vergangenheit bot das Line-up Persönlichkeiten wie Steve Wozniak von Apple, Microsofts Corporate Vice President Amanda Silver, die Statistikerin und Chief Decision Scientist von Google Cassie Kozyrkov und Schachweltmeister Gary Kasparov.

Der WeAreDevelopers World Congress eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, sich über aktuelle Themen aus der Technologiewelt zu informieren und mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem die neuesten Trends rund um Machine Learning und Künstliche Intelligenz, moderne Softwareentwicklung und -architektur, Testing, Sicherheit, Webentwicklung, Cloud, Gaming sowie Soft Skills und zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit.

Softwareentwicklung gestaltet die Zukunft

Insgesamt konnte sich das Line-up der Konferenz sehen lassen und versammelte einige Größen der Softwareentwicklung. Neben den bereits Genannten waren auch Håkon Wium Lie (Erfinder von CSS), Miško Hevery (Erfinder von Angular und AngularJS), Douglas Crockford (der Erfinder von JSON und einer der Entwickler von JavaScript) sowie weitere Prominenz wie der Lead Developer von Microsoft Torsten Stiller und der CTO von Stripe David Singleton mit Vorträgen vertreten.

"Wir haben Berlin einmal mehr zur Hauptstadt der Tech-Innovationen und modernen Softwareentwicklung gemacht. Zudem konnten wir zeigen, wie Entwickler und Entwicklerinnen die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten", freut sich Sead Ahmetovic, der CEO und Gründer von WeAreDevelopers über den Erfolg der von ihm und seinem Team ausgerichteten Präsenzkonferenz. Mit welchem Engagement Tech-Experten ihr Wissen und ihre Erkenntnisse mit der Community teilten, hat ihn aufs Neue beeindruckt. "Der WeAreDevelopers World Congress lieferte wichtige Impulse und wir konnten zeigen, wie Softwareentwicklung unsere Gesellschaft prägt. Auf ganzer Linie ein Erfolg", zog Ahmetovic zum Vorjahr Bilanz.

Blick in den Hauptraum zur Mainstage beim WeAreDevelopers World Congress 2022 (Bild: WeAreDevelopers)

2022: Weltraumflüge per Hackathon und Rave im Kraftwerk

Laut Rudi Bauer, CCO von WeAreDevelopers, schließt der World Congress eine Lücke zwischen Unternehmen und Entwicklern. So hatten sich im Vorjahr über 100 Unternehmen als Partner beteiligt, etliche wie Accenture, AWS, Dynatrace, IBM, Microsoft, Stripe, Tezos und Volkswagen waren auch im Expobereich vertreten und für die Teilnehmerschaft ansprechbar. Unter anderem fand im Zuge der Konferenz das von Rapyd ausgerichtete Wettprogrammieren "Hack the Galaxy" statt, bei dem Developer einen von drei Weltraumflügen (oder einen Geldpreis in Höhe von 130.000 US-Dollar) gewinnen konnten, und in der Closing Keynote verabschiedete Microsoft den Internet Explorer. Die Konferenzparty im Kraftwerk Berlin bot mit Tiësto einen DJ von Weltrang, dessen Beats für die Gäste das Konferenzmotto auch körperlich spürbar machten: "We are back!"

DJ Tiësto lieferte 2022 die passenden Beats für die Aftershow der Entwicklerkonferenz. (Bild: WeAreDevelopers)

Was für dieses Jahr an Begleitprogramm geplant ist, haben die Veranstalter noch nicht mitgeteilt. Zurzeit befindet sich das gesamte Programm noch im Aufbau. Informationen zum Stand der Planungen sind auf der Konferenzwebsite zu finden. Dort findet sich auch eine Retrospektive des Vorjahrs für alle, die dabei waren oder die sich erstmals einen Eindruck verschaffen wollen.

Heise Medien ist seit 2019 am Veranstalter WeAreDevelopers beteiligt.

(sih)