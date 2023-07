WeAreDevelopers World Congress: heise Developer Area mit ausgewählten Vorträgen

Der diesjährige WeAreDevelopers World Congress findet am 27. und 28. Juli in Berlin statt, ausgerichtet von der IT-Job-Plattform WeAreDevelopers aus Wien, an der Heise beteiligt ist. Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr rund 10 000 Besucherinnen und Besucher. heise Developer ist erstmals vor Ort mit einer eigenen Bühne "heise Developer Area" vertreten, die von der Redaktion betreut wird. Dort können Interessierte 17 Vorträge in der Konferenzsprache Englisch besuchen.

Anzeige

Auf der heise Developer Area werden ausgewählte Speaker von Konferenzen von iX und dpunkt.verlag – namentlich heise devSec, enterJS, Continuous Lifecycle & Container Conf und Minds Mastering Machines – sowie von der Konferenz CloudLand, die von der DOAG in Kooperation mit Heise ausgerichtet wird, auftreten. Sie präsentieren ihre Themen in 30-minütigen Vorträgen, darunter Künstliche Intelligenz, Web-Performance, GitOps und MLOps. Daneben finden zwei Panels mit jeweils fünf Panelisten zu den Themen "New Work" und "KI in der Arbeitswelt" statt.

Programm der heise Developer Area

Donnerstag, 27. Juli 2023

Guided Memory Management: Rust's Ownership Model

Passwordless Future: WebAuthn and Passkeys in Practice

External Secrets Operator: The Secrets Management Toolbox for Self-Sufficient Teams

Building Reliable Serverless Applications with AWS CDK and Testing

From Monolith Tinkering to Modern Software Development [Sponsored Talk]

Fifty Shades of Kubernetes Autoscaling

Serverless Architectures with Spring Cloud Functions and Knative

GitOps for the People

Panel: New Work

Freitag, 28. Juli 2023

The Illusion of a Performant Web Application

Nuxt.js – Just Vue 3 and a Bit of Magic?

DB UX Design System – How We've Open Sourced our Largest Inner Source Project [Sponsored Talk]

Mastering Keyboard Accessibility

Panel: How AI is Changing the World of Work

Enjoying SQL Data Pipelines with dbt

Hacking AI – How Attackers Impose their Will on AI

MLOps on Kubernetes: Exploring Argo Workflows

"We Are Developers!"-Beilage

Anzeige

In Kooperation mit WeAreDevelopers veröffentlicht Heise dreimal im Jahr die c't- und iX-Beilage "We Are Developers!". Die aktuelle Sommerausgabe ist in der Konferenzsprache Englisch gehalten und ist auf dem Kongress in gedruckter Form sowie als kostenlose PDF-Datei im iX-Downloadbereich verfügbar. Die Frühjahrs- und Herbstausgaben erscheinen auf Deutsch.

Unter dem Blickwinkel "Young Professionals schreiben für Young Professionals" sind weitere Interessierte dazu eingeladen, sich bei der Redaktion als Autoren zu bewerben – gerne auch in Person auf dem WeAreDevelopers World Congress.

Weitere Informationen zur zweitägigen Entwicklerkonferenz lassen sich dem Konferenzprogramm auf der WeAreDevelopers-Website entnehmen. Zu den Highlights zählen in diesem Jahr unter anderem die Opening Keynote von Sir Tim Berners-Lee – Erfinder des WWW – und ein Rückblick auf 30 Jahre Entwicklungszeit von Doom-Erfinder John Romero.

(mai)