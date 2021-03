Google Wear OS: Jetpack Tiles Library ermöglicht das Entwickeln eigener Kacheln

Google hat eine Alpha der Jetpack Tiles Library veröffentlicht. Mit der Bibliothek lassen sich Kacheln für Wear OS erstellen, die einen schnellen Überblick zu den wichtigsten Informationen einer App geben sollen. Außerdem lässt sich mit einem Klick auf die Kachel direkt eine App auf der Smartwatch oder dem Telefon starten.

Die 2019 für Wear OS eingeführten Kacheln dienen dazu, eine Ansicht mit den zentralen Informationen einer App wie Wetterdaten, Schrittzähler, Songtitel oder Kalendererinnerung anzuzeigen. Mit der nun eingeführten Library können Entwicklerinnen und Entwickler individuelle Tiles für ihre Apps erstellen.

Mit dem Jetpack auf die Smartwatch

Jetpack ist eine Sammlung von Werkzeugen und Libraries, die beim Entwickeln spezifischer Aufgaben helfen. Der jüngste Zuwachs ist das deklarative UI-Framework Compose zum Erstellen von Android-Oberflächen mit einem reaktiven Programmiermodell.

Das zentrale Element der Tiles-Library ist die abstrakte Klasse TileProviderService , die als Basis für eine eigene Klasse dient. Diese muss die Funktionen onTileRequest() und onResourcesRequest() implementieren. Erstere Funktion enthält den Code zum Darstellen der Kachel und letztere die zugehörigen Ressourcen wie Grafiken.

Im Wandel der Zeit

Die Library bietet ein Timeline-Konzept, um die Kacheln automatisch im zeitlichen Verlauf anzupassen. So kann beispielsweise eine Kalender-App den jeweils aktiven Termin anzeigen. Die einzelnen TimelineEntry -Elemente steuern dabei nur die Inhalte, während das Layout unverändert bleibt. Entwicklerinnen und Entwickler können den Einträgen jeweils einen Gültigkeitszeitrum zuweisen und zusätzlich ein Fallback-Element mit einer dauerhaften Gültigkeit definieren, das greift, wenn kein anderes den passenden Zeitrahmen hat.

Der Inhalt der Kacheln lässt sich über eine Timeline steuern. (Bild: Google)

Die Funktion setFreshnessIntervalMillis() legt zudem ein Intervall zum Aktualisieren der Daten fest. Um auf Ereignisse in der App, die eine geänderte Anzeige erfordern, direkt zu reagieren, lässt sich ein Update manuell anstoßen.

Weitere Details lassen sich dem Entwicklerblog bei Google entnehmen. Der Leitfaden zur Tiles-Library nennt einige Best Practices für das Gestalten von Kacheln. Auf GitHub ist Beispielcode in Kotlin als Einstiegshilfe in die Library zu finden. Die Tiles-Library hat derzeit noch Alpha-Status, und das fertige Release soll mit dem für Ende des Frühjahrs geplanten nächsten Wear-OS-Plattform-Update erscheinen.

(rme)