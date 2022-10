Web-API-Entwicklung in der Praxis: Die Webinar-Serie von Heise

Wer eine API entwerfen und bereitstellen will, die Software-Entwickler abholt und zur Mitarbeit anregt, hat keine leichte Aufgabe. Vom 17. November bis zum 15. Dezember erklärt die Webinar-Reihe "Web-API-Entwicklung in der Praxis", wie genau man so etwas anstellt.

Lars Röwekamp und Arne Limburg von der Open Knowledge GmbH führen durch den API-Dschungel und lassen dabei viel eigene Erfahrung aus dem Bereich der Software-Entwicklung und Konzeptionierung von Enterprise-Architekturen einfließen. Die Webinar-Reihe vermittelt anhand von praktischen Beispielen geballtes Praxiswissen aus dem Bereich der API-Entwicklung in fünf aufeinanderfolgenden Online-Trainings, die jeweils einen Vormittag lang sind:

17. November: API-Design - Wie man von Anfang an alles richtig macht

24. November: API-Security - Angriffsszenarien und Prävention im Detail erklärt

1. Dezember: API-Testing - Testing-Strategien für öffentliche und nicht-öffentliche API

8. Dezember: API-Management - API-Roll-out, API-Monitoring und API-Gateways

15. Dezember: API-Best-Practices - Bekannte APIs unter der Lupe (Vorbilder und Pitfalls)

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro. Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 595 € im Vergleich zum Einzelkauf kräftig sparen.

Alle fünf Termine sind auch Teil des Abonnements der digitalen Lernplattform heise Academy. Wer also über die Webinar-Serie hinaus Interesse an IT-Themen hat, kann sich auch das Jahresabo zum Einführungspreis von 495 € sichern – inklusive Zugang zu aktuell über 80 Online-Kursen und über 90 weiteren Webinare pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Live-Coding freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit den Aufzeichnungen und allen Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet, und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Nach den Terminen erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.