Web Apps: ShinyProxy 3.0.0 wird hochverfügbar und kann Apps parametrisieren

Open Analytics hat die eigene Open-Source-Plattform ShinyProxy in der Version 3.0.0 veröffentlicht. Die Software wurde dafür entwickelt, Shiny Apps bereitzustellen. Diese Anwendungen kommen unter anderem zur Visualisierung von Daten und Datenanalysen zum Einsatz. Zwar war auch bisher schon ein einzelner ShinyProxy-Server dazu in der Lage, eine größere Anzahl von Benutzern und Anwendungen zu verwalten, konnte dabei aber keine hohe Verfügbarkeit bieten. Mit der vorgestellten Version 3.0.0 ist es nun möglich, mehrere Replikate von ShinyProxy zu betreiben, die sowohl Hochverfügbarkeit als auch Skalierung bieten können. Das Entwicklerteam veröffentlicht zusammen mit diesem Release zudem den ShinyProxy Operator 2.0.0 mit voller Unterstützung für Hochverfügbarkeit und Skalierung.

Parameter für die Apps

Als eine neue Funktion, die in den bisherigen Versionen so nicht zur Verfügung stand, führen die Entwickler bei Open Analytics in ihrem Blogbeitrag die aktuell verfügbare Unterstützung von App-Parametern auf.

In dieser Version von ShinyProxy steht Entwicklern und Entwicklerinnen die Möglichkeit zur Verfügung, ihre Apps zu parametrisieren. (Bild: Open Analytics)

Entwickler und Entwicklerinnen können dadurch jetzt als Teil einer App-Konfiguration eine Reihe von Parametern für eine App angeben. Wann immer dann ein Benutzer oder eine Benutzerin eine Anwendung startet, zeigt ShinyProxy ein Formular an und fordert ihn oder sie auf, einen (vordefinierten) Wert für jeden Parameter auszuwählen.

Das Entwicklerteam betont, dass diese Funktion so konzipiert wurde, dass sie sowohl für ShinyProxy-Admins als auch für Endbenutzer einfach zu bedienen ist. Da es keine eingebaute Liste von Parametern gibt, können Entwicklerinnen Parameter für (fast) alle Konfigurationseigenschaften einer Anwendung frei hinzufügen. Darüber hinaus können Entwickler die Parameter als Umgebungsvariablen verwenden, um sie für die Anwendung selbst verfügbar zu machen. Außerdem ist es möglich, ein eigenes Formular für die Auswahl der Parameter bereitzustellen.

Erweiterte API unterstützt die neuen Features

Auch die (HTTP) API von Shiny Proxy wurde mit dem Ziel verbessert, alle neuen Funktionen dieser Version zu unterstützen. Dabei haben die Entwickler und Entwicklerinnen bei Open Analytics die API jetzt mit der OpenAPI-Spezifikation dokumentiert, sodass sie mit der Swagger-Benutzeroberfläche angezeigt werden kann. Ein weiterer Fortschritt besteht darin, dass die API auch in Bezug auf die Sicherheit verbessert wurde: Sie gibt jetzt keine sensiblen Informationen mehr an die Benutzer und Benutzerinnen zurück: Diese können beispielsweise nicht mehr die vollständige Spezifikation einer Anwendung abrufen oder herausfinden, welches Docker-Image von einer laufenden Anwendung verwendet wird. Weiterhin ist es nun möglich, CORS (Cross-Origin-Resource-Sharing) zu konfigurieren oder zu API-Antworten zusätzliche Header hinzuzufügen.

Ein Blogbeitrag sowie die Release Notes auf der Downloadseite listen alle Erweiterungen und Neuerungen der Version 3.0.0 von ShinyProxy detailliert auf.

(fms)