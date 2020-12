Web Summit 2020: Auftakt mit Jimmy Wales und von der Leyen

"Abonniert Zeitungen", ist Jimmy Wales Aufruf an die Zuhörer, wenn ihnen Qualität wichtig sei. Gegen Fake News helfe nur, sich nicht jedem Klick hinzugeben. Denn das Ungesunde an sozialen Medien sei ihr Business Modell, dass auf Klicks und Aufmerksamkeit beruht, die aber nicht zwingend der Wahrheit dienen, so der Wikipedia-Gründer.

Beim Web Summit 2020 eröffnet Wales quasi inoffiziell die Konferenz, die in den vergangenen Jahren in Lissabon stattfand und auch in diesem Jahr von dort gesteuert wird. Die erste Session ist eine Q&A mit ihm, noch vor der Eröffnungsansprache des Web-Summit-CEOs Paddy Cosgrave, des Bürgermeisters von Lissabon, Fernando Medina und Portugals Premierminister Antonio Costa.

Wikipedias Kern-Arbeit sei es, erklärt Wales, Qualität sicherzustellen und festzulegen, welche Quellen sicher sind. Für seine Aussagen regnet es Herzen, Daumen und Portugal-Flaggen von unten nach oben, nämlich als Reaktionen im 8bit-Stil. Für besonders aufregende Vorträge haben die Macher auch Feuer-Emojis in die Liste aufgenommen, miese Beiträge können mit Tomaten kommentiert werden.

Technik-Pioniere vor und hinter dem Bildschirm

Die Vorträge, Roundtables und Pressekonferenzen laufen auf mehreren Channels statt in Räumen und auf Bühnen. Allerdings hakt es anscheinend mit manchem Browser und bei mancher Übertragung. Traut man den Kommentaren in den Chats, die es neben jedem Programmpunkt gibt, sind Safari-Nutzer zumindest schonmal abgehängt. Der Web Summit bietet aber auch eigene Apps, die stabil erscheinen.

Zehntausende können teilnehmen, "obwohl nur eine Handvoll in Lissabon ist", sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Möglich sei das durch die Zuschauer, die zugleich die Köpfe der Digitalisierung seien. "Sie machen einen positiven Unterschied im Leben der Menschen aus." Die Pandemie habe vieles beschleunigt, nun solle mit 2020 Europas digitale Dekade starten. Dazu werde die EU investieren. Die Infrastruktur müsse besser und Zugang zu Daten geschaffen werden. Gesetze zur Sicherheit im Netz gehörten erneuert sowie der Wettbewerb gestärkt, damit nicht nur die großen Unternehmen profitieren oder gar Start-ups am Erfolg hindern. "Europa hat das Potenzial, Anführer der digitalen Transformation zu werden."

Noch bis Freitag läuft der Web Summit 2020. Die Themen der Konferenz sind vielfältig; Von Kryptowährungen und Fintechs bis Medizin-Apps, aber auch Marketing-Strategien und KI in Städten. Dazu stellt etwa der dänische Architekt Bjarke Ingels Überlegungen an. Sir Tim Berners-Lee spricht über das Potenzial des Internets. Wrestling-Star Drew McIntyre und DJ Ace unterhalten sich über den Aufbau einer eigenen Marke. Auch die Schauspielerin Gwyneth Paltrow spricht über ihren Erfolg mit der Lifestyle Markt goop.

(emw)