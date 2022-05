Web-Tipps: Ampeltracker, Technikvermittlung, Luftqualität

Wie gut liefert die Ampelkoalition?

fragdenstaat.de/koalitionstracker

Die Internetplattform FragDenStaat stellt im Namen von Bürgern Anfragen an Behörden. Anschließend veröffentlicht sie den Schriftverkehr samt Antworten, beispielsweise zu Gutachten oder Verträgen. Damit will die Open Knowledge Foundation Deutschland e. V., die hinter dem Projekt steht, mehr Transparenz in Verwaltung und Politik schaffen.

Vor Kurzem hat FragDenStaat den Koalitionstracker gestartet. Damit können Bürger die Arbeit der Bundesregierung verfolgen. Sortiert nach 13 Kategorien von "Arbeit und Soziales" bis "Wohnen und Bauen" schlüsselt die Seite auf, inwieweit die Ampel aus SPD, Grünen und FDP 248 Einzelvorhaben aus dem Koalitionsvertrag bereits umgesetzt hat – oder eben nicht. Zu jedem Einzelvorhaben gibt es eine Unterseite mit der Passage aus dem Koalitionsvertrag, Quellen aus Ministerien und Presse und dem Stand der Dinge. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie LobbyControl oder foodwatch beobachten und bewerten die Maßnahmen. Eine Sammlung aktueller Artikel und Links zu Blogs liefert weiteren Hintergrund.

Derzeit überwiegt die graue Farbe für noch nicht begonnene Projekte deutlich. Die Handvoll umgesetzte Vorhaben sind eher unkomplizierter Natur, wie etwa der im Dezember 2021 geschaffene Pandemierat.

Technikvermittlung 2.0

ciechanow.ski

Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie es eine mechanische Uhr mit ihren winzigen Bauteilen schafft, Ihnen präzise die Zeit anzuzeigen? Auf der (englischsprachigen) Seite des polnischen Spieleprogrammierers Bartosz Ciechanowski finden Sie ausführliche Antworten. Sein Markenzeichen sind liebevoll gestaltete interaktive Grafiken, die das Verständnis selbst komplexer technischer Zusammenhänge ungemein erleichtern.

Der Artikel zur mechanischen Uhr beispielsweise beginnt mit der Explosionszeichnung einer laufenden Uhr, die der Betrachter mithilfe eines Schiebereglers auseinanderziehen und wieder zusammenschieben kann. Anschließend erklärt Ciechanowski Schritt für Schritt, welche Funktion einzelne Bauteile und -gruppen wie Zahnräder und Schwungmassen haben, bis er beim mechanischen Gesamtwerk angelangt ist. Farbig unterlegte Begriffe im Text finden sich in farbig markierten Teilen in den zugehörigen, teils herrlich verspielten Grafiken.

Ciechanowski postet zwar nur drei- bis fünfmal im Jahr neue Beiträge, die hohe Qualität wiegt die geringe Quantität aber mehr als auf. Hinterher wissen Sie einiges mehr über Prinzipien des Schiffsbaus oder Kameras und Linsen.

Die Luft ist (oft) unrein

iqair.com/de

Über 97 Prozent aller großen Städte auf dem Planeten überschreiten die WHO-Richtwerte zur Luftqualität. Selbst in Deutschland liegt insbesondere die Feinstaubbelastung im Schnitt doppelt so hoch; hinzu kommt vor allem saisonales Ozon.

Auf der Seite von IQAir, einem Schweizer Hersteller von Luftreinigungsgeräten, kann man wie im Wetterbericht weltweit Luftverschmutzungswerte abrufen – sowohl für 10.000 einzelne Orte als auch in Kartenform für größere Gebiete. Grundlage ist der US Air Quality Index mit einer Skala von 0 bis 500. Er berücksichtigt Feinstaub mit den Partikelgrößen bis 2,5 μm (PM2.5) und 10 μm (PM10) sowie Kohlenstoffmonoxid, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon. Die Werte bezieht IQAir aus staatlichen, wissenschaftlichen, aber auch Unternehmens-Datenquellen. Diese weist es für jede Stadt gesondert aus. Zudem trägt eine Community von Einzelpersonen mit Messstationen bei.

Für die c’t-Heimat Hannover beispielsweise, das regelmäßig die WHO-Empfehlung von 5 μg/m3 für PM2.5 reißt (aber meist innerhalb des EU-Grenzwertes von 25 μg/m3 bleibt), erhält IQAir die Daten von der europäischen Umweltagentur und dem niedersächsischen Umweltministerium. Ein Nachrichtenblog, eine (englische) FAQ und diverse Rankings laden zum weiteren Stöbern ein.

(mon)