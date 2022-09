Web-Tipps: Bahn fahren, Mein Kampf, Federn

Fünf Stunden Bahnfahrt

https://chronotrains-eu.vercel.app

https://direkt.bahn.guru

chronotrains zeigt Ihnen, wie weit Sie hierzulande – oder von jedem Bahnhof in einem anderen europäischen Land – innerhalb von fünf Stunden mit der Bahn kommen. Fahren Sie mit der Maus über einen Bahnhof auf der Karte, erscheint darum herum ein Netz aus farbigen Bereichen, in die Sie innerhalb einer bestimmten Zeit per Bahn kämen: In die roten Bereiche soll Sie die Bahn innerhalb einer Stunde bringen, in die orangen Bereiche innerhalb von zwei Stunden und in die hellgelben in unter fünf Stunden.

Die zugrunde liegenden Verbindungsdaten stammen laut Betreiber von der Website Direkt Bahn Guru, die auf einer Karte die Direktverbindungen per Bahn von einem gewählten Ort zeigt. Direkt Bahn Guru wiederum bezieht seine Daten von der Deutschen Bahn. Für Umstiege nimmt chronotrains eine Zeit von 20 Minuten an. Auf der Karte der Webseite lässt sich auch erkennen, welche Städte in Europa wie gut (oder schlecht) per Bahn angebunden sind.

"Mein Kampf" kommentiert online

https://www.mein-kampf-edition.de

Hitlers Hetzschrift "Mein Kampf" erschien 2016 in einer kritisch kommentierten Form – die jetzt auch kostenfrei online abrufbar ist. Herausgeber ist das Institut für Zeitgeschichte (IfZ). Es will das Buch entmystifizieren und als historische Quelle nutzbar machen. Auf der Startseite beginnt das Online-Buch mit mehreren Vorworten und der Einordnung von Hitlers Schrift.

Den einleitenden Abschnitten folgt schließlich der Originaltext der Erstausgabe von "Mein Kampf", der jeweils fett in der Mitte der Seite steht. Links daneben stehen die Kommentare, über Fußnoten im Originaltext lassen sie sich direkt ansteuern. Rechts neben Hitlers Text sind Änderungen aufgelistet, die in späteren Versionen seines Werks vorgenommen wurden. Den einzelnen Kapiteln ist je ein eigenes Vorwort vorangestellt. Oben rechts geht es zum jeweils nächsten Textabschnitt.

Oben links kann man direkt zu einer bestimmten Seite springen oder über das Hamburger-Menü das Inhaltsverzeichnis und darüber einzelne Kapitel öffnen. Im Menü gibt es auch eine Suchfunktion. Die Website bildet das Buch vollständig ab, es lässt sich aber nicht im Ganzen herunterladen.

Zeichen der Feder

https://www.featherbase.info/de/home

http://www.vogelfedern.de

Anhand der Federn, die Sie in Ihrer Umgebung finden, können Sie Ihre gefiederten Nachbarn identifizieren. Das kommerzfreie featherbase-Projekt hat Informationen zum Gefieder sowie Feder-Bilder von über 1700 Vogelarten zusammengetragen. Darunter finden sich heimische Arten wie der farbenfrohe Eisvogel, der Mäusebussard und der Stieglitz, aber auch für uns exotische wie zum Beispiel der südamerikanische Königsgeier.

Zu vielen Arten bekommen Sie detaillierte Informationen über Kennzeichen, Habitat, Verbreitung und Schutzstatus. Eindrucksvoll sind aber vor allem die Scans der Federn: In den hochauflösenden Bildern lassen sich sogar Messpunkte setzen, um die Federlänge zu bestimmen. Einige Artikel klären über rechtliche Grundlagen der Federsammlung oder die Deutung von Rupfungen auf. So nennt man das, was Raubvögel hinterlassen, wenn sie einen Vogel gerupft und gefressen haben. Mehr ins Detail der Gefiederkunde geht vogelfedern.de: Die Site erklärt mit Beispielen, welche Bedeutung Färbungen und Zeichnungen von Federn haben, und man erfährt etwa auch, was eine Schreckmauser ist.

Weitere Web-Tipps finden Sie auf unserer Website.

(gref)