Web-Tipps: Von Farbenspielen, verpixelten Rätseln und vercodeten Uhr

Bürger als Forscher

"Citizen Science" nennt sich eine Bewegung, in der sich interessierte Bürger für die Wissenschaft engagieren. Hobby-Astronomen und Insektenliebhaber sind dabei ebenso willkommen wie Schulklassen, die die Qualität heimischer Gewässer erforschen. Auf der Plattform Bürger schaffen Wissen präsentieren sich Forschungsprojekte dieser Art.

Unter "Mitforschen" finden Interessierte nach Eingabe ihres Bundeslandes Projekte in der Nähe. Auch online kann man sich bei vielen Vorhaben beteiligen und beispielsweise über die eigene Erfahrung im Homeoffice berichten oder alte, in Vergessenheit geratene Bohnensorten im Garten anbauen. Freiwillige Bohnenforscher erhalten im Frühjahr per Post das Saatgut, dokumentieren laufend das Wachstum der Pflanzen und bewerten schließlich auch Umfang und Schmackhaftigkeit der Ernte.

Farben als Spielzeug

Das Web ist voll von Sites, die Webdesignern bei der Wahl passender Farben helfen wollen – vom Tutorial zur Farblehre bis zum Werkzeug für Farbpaletten wie den schön gestalteten hue.tools von Pascal Bürkle. Die Open-Source-Werkzeugsammlung hilft beim Aussuchen, Mixen und Anpassen von Farbtönen.

Einiges, was das Web rund um Farben zu bieten hat, ist auch für Surfer ohne Webdesign-Ambitionen interessant und unterhaltsam. Das Color Game von María Munuera and Mark MacKay ist so ein Angebot. Eigentlich geht es für den Besucher darum, sein Gefühl für Farbnuancen in sechs Aufgaben von leicht bis knifflig zu trainieren. Gleichzeitig fordert das Spiel jedoch den Ehrgeiz heraus, in immer neuen Durchgängen die Gesamtpunktzahl zu steigern.

Gelb oder Orange? Grün oder Blau? Um diese Fragen geht es bei Color Controversy von Leo J. Robinovitch. Die Site präsentiert beispielsweise violette und türkisfarbene Töne, die dafür bekannt sind, dass Betrachter sie unterschiedlich benennen. Auf den ersten Blick scheint das trivial. Nach einem Klick auf "What?" oben rechts erfährt der Besucher jedoch spannende Details zu kulturellen Unterschieden bei der Farbwahrnehmung und zu skurrilen linguistischen Studien rund um Farbbezeichnungen.

Pixel als Rätsel

Anhand von einzelnen, komplett verpixelten Standbildern aus bekannten Filmen und Videospielklassikern gilt es, beim Pixel Quiz den Film- oder Spieletitel zu erraten. Die Website wirbt für den Download der gleichnamigen Apps für Android und iOS, bietet mit einer Kostprobe von je 30 Rätselbildern zu Filmen und Games aber auch im Browser eine ganze Weile Zerstreuung. Die Bilder entstanden mithilfe der auf GitHub veröffentlichten Software Pixray.

QR-Code als Uhr

Weder praktisch noch so richtig nützlich, dafür ein echter Hingucker ist die QR-Clock mit sekündlich wechselnder Anzeige der Uhrzeit. Wer sie per Smartphone-Kamera entschlüsselt, läuft der tatsächlichen Zeit zwangsläufig stets etwas hinterher – um den Blick für ein paar meditative Momente darauf ruhen zu lassen, ist diese Zeitanzeige dagegen bestens geeignet.

