Web-Tipps: TV-Tropen, Longreads, bekannte Menschen, Stromausfälle

Die Elemente der Erzählungen

tvtropes.org

jamesharris.design/periodic/

Geschichten – seien es klassische Erzählungen oder Netflix-Serien – bedienen sich wiederkehrender Ideen. Diese sogenannten Tropen findet man in allen Genres über die Zeiten hinweg. Die Community der Website TVTropes.org katalogisiert die Tropen in einem riesigen Wiki und sammelt Beispiele.

Der Designer James Harris hat als Einführung in das Thema und als grafischen Zugang zu TVTropes ein Periodensystem des Geschichtenerzählens entworfen: eine Infografik, die die Grundbausteine des Geschichtenerzählens in einem vertrauten Format organisiert.

Lange Lesestücke

longreads.com

Sind Sie manchmal übersättigt von den immer schneller drehenden News- und Social-Media-Streams? Ist Ihr Gehirn auch fragmentiert von den Tausenden Info-Schnipseln, die täglich aus dem Netz auf Sie einprasseln? Dann sind die Empfehlungen bei Longreads vielleicht die richtige Therapie für Sie.

Die Betreiber der Website veröffentlichen Essays, Leselisten, Interviews und ausführliche investigative Berichte – eben kein Info-Fastfood, sondern gut recherchierten, liebevoll und ausführlich aufbereiteten Lesestoff. Die Website stellt ihre Empfehlungen und eigenen Stücke gratis bereit. Die Macher bitten aber um finanzielle Unterstützung.

Bemerkenswerte Persönlichkeiten

nature.com/articles/s41597-022-01369-4

medialab.github.io/bhht-datascape/

tjukanovt.github.io/notable-people

Welche Personen sind bekannt – und wer ist bekannter als wer? Dieser Fragestellung ist ein Forscherteam rund um Morgane Laouenan nachgegangen. Es hat aus verschiedenen Datenquellen, darunter Wikidata und den verschiedensprachigen Wikipedia-Editionen, eine Datenbank mit 2,29 Millionen Personen kompiliert. Zu jeder Person haben die Wissenschaftler einen Wert für den Bekanntheitsgrad berechnet. Die Studie ist ebenso frei abrufbar wie der Datensatz.

Der finnische Geograf Topi Tjukanov hat den Datenfundus in eine dreh- und zoombare Weltkugel verwandelt. Darüber schweben die Namen der bekannten Personen, die an den jeweiligen Orten geboren wurden. Vorsicht: Man verliert sich schnell in ihr. Je nach Zoomstufe sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gleich groß dargestellt und man will herausfinden, wer bekannter ist – Jackie Chan, Mao Zedong, Xi Jinping oder doch Konfuzius?

Stromausfälle melden

störungsauskunft.de

Ist plötzlich kein Strom mehr da und die Sicherung nicht die Ursache, liegt das Problem oft im Netz des Stromversorgers. Dann kann es sinnvoll sein, mit dem Smartphone einen Blick auf störungsauskunft.de zu werfen – vorausgesetzt, es hat noch Empfang.

Auf der Website melden viele deutsche Stromnetzbetreiber ihre Stromausfälle – allerdings nicht alle. Man erfährt die Ursache, sieht, ob der Energieversorger schon an der Beseitigung des Problems arbeitet, und erhält eine Schätzung, bis wann das Problem andauert. Ist eine Störung noch nicht verzeichnet, kann man sie dort auch melden.

(jo)