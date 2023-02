Web-Tipps: Geografie, Energie, Gesprächscoach

Wo liegt eigentlich …?

Kennen Sie sich gut in Geografie aus? Also, wenn Sie einen Globus präsentiert bekommen, auf dem nur die Umrisse der Länder, Meere und Gebirge dargestellt sind: Können Sie dann sagen, wo Moldawien, der Atlantische Ozean oder die Guinea Highlands liegen? Mit dem Geography Game von Art Perkitny finden Sie das heraus. Bei dem kostenlosen englischsprachigen Spiel wählen Sie zu Beginn eine Region aus, also zum Beispiel einen Kontinent, "50 US States" oder die Berge eines Kontinents.

Dann werden Sie abgefragt. Klicken Sie dreimal in die falsche Region der Karte, zeigt das Spiel Ihnen, wo das gesuchte Land, der Berg oder das Meer liegen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie eine Runde aussetzen. Knifflig ist es aber allemal. Am Ende zeigt Ihnen die Website eine Statistik mit dem Prozentsatz der richtig bestimmten Gegenden und der benötigten Zeit an, die Sie in sozialen Medien posten können.

Schauen Sie beim Geography Game sozusagen von oben auf die Weltkugel, werden Sie beim ebenfalls englischsprachigen GeoGuessr irgendwo auf der Welt ausgesetzt. Das Spiel zeigt Ihnen eine Streetview-Ansicht. Ihre Aufgabe ist es, anhand von visuellen Hinweisen herauszufinden, wo genau Sie sich befinden. Dazu können Sie auch in der Streetview-Karte herumlaufen. Fünf Minuten pro Viertelstunde können Sie mit einem kostenlosen Account rätseln – für eine schnelle Runde in der Mittagspause reicht das. Möchten sie länger spielen, müssen Sie sich einen kostenpflichtigen Pro-Account zulegen (3,49 Euro pro Monat oder 23,88 Euro pro Jahr). Damit stehen Ihnen auch zusätzliche Spielmodi offen, etwa der Party-Modus.

Energ(et)ische Mischung

Nicht nur mancher politische Akteur wäre gut beraten, seine Aussagen zum deutschen Energiemix im Voraus zu prüfen. Auch in privaten Diskussionen kann es beruhigend auf energische Gemüter wirken, wenn man Behauptungen darüber auch belegen kann. ElectricityMaps sammelt nationale Daten zu Stromerzeugung, -verbrauch und -export für über 50 Länder, in Europa sind dies vorwiegend Daten des Verbands Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E).

Die Grafiken zeigen in Echtzeit oder für vergangene Zeiträume die Zusammensetzung des Energiemixes einer Region oder eines Landes. So sieht man schnell, ob in Deutschland die Windenergie gerade den größten Beitrag leistet oder überwiegend klimaschädliche Kohle verstromt wird. Die Seite färbt einzelne Länder plakativ nach der CO 2 -Intensität ein – Frankreich etwa ist deshalb grün koloriert, weil die Kernenergie dort den größten Beitrag zum Mix leistet. (Tobias Engler/jo@ct.de)

Souffleur für schwierige Gespräche

Kommunikation ist knifflig, konstatieren die Betreiber der Website Talking Points for Life. Das gilt insbesondere in schwierigen Gesprächssituationen – wenn es etwa darum geht, Grenzen zu setzen, sich zu entschuldigen oder auf neugierige oder unangemessene Fragen zu reagieren. Sie haben daher eine Sammlung mit gebrauchsfertigen Botschaften und Argumentationshilfen für schwierige soziale Situationen zusammengestellt.

Dass die Website in englischer Sprache verfasst ist, stört dank Übersetzern wie DeepL kaum. Bei Konversationen per Mail oder Chat kann man so in aller Ruhe unter den vorgeschlagenen Antworten eine passende heraussuchen. Aber auch vor kniffligen direkten Gesprächen – wenn etwa die übergriffige Schwiegermutter zu Besuch kommt – können Sie sich vorher verbal wappnen.

(jo)