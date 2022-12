Web-Tipps: Gizeh in 3D, Kolorieren, Finanzen

Virtuell durch Gizeh

Ein Projekt der Bostoner Harvard-Universität hat die Pyramiden von Gizeh sowie sämtliche Gebäude drumherum eingescannt und daraus 3D-Modelle angefertigt. Auf der englischsprachigen Seite des Gizeh-Projekts kann man die einzelnen Orte wie in einem Videospiel auskundschaften: Im Dämmerlicht von Fackeln bewegt man sich entweder mit der Maus oder mit den Tasten WASD durch die Räume.

Abgesehen von den 3D-modellierten Orten gibt es auch virtuelle Touren durch Gräber, die ähnlich wie bei Google Street View mit hochauflösenden Bildern abgelichtet wurden. Die Gräber sind gespickt mit Infopunkten, die via Mausklick mehr Informationen anzeigen. Aber nicht alle Touren funktionieren problemlos: "The Mastaba Tomb of Idu" beispielsweise bringt den Browser ins Schwitzen und lässt WebGL abstürzen. Der digitale Gang durch die Gräber ist auch mit der 3D-Brille Oculus Quest möglich.

KI-Färberei

Dass Machine-Learning-Engines nicht nur Bilder erzeugen, sondern auch überzeugend nachbearbeiten können, demonstriert palette.fm: Das Tool koloriert Schwarz-Weiß-Fotos teils sehr überzeugend. Nachdem man via Upload oder Drag & Drop eine Bilddatei eingeworfen hat, analysiert es die Struktur und gibt mit einem kurzen Text an, was es zu erkennen glaubt. Anschließend färbt es das Bild nach seinen eigenen Erkenntnissen und macht aus dem Schwarz-Weiß- ein Farbfoto.

Vor allem bei Gesichtern funktioniert das erstaunlich gut und sorgt für Wow-Effekte. Neben der Basis-Färbung können Sie mehrere Effektfilter probieren. Außerdem lässt sich die vorgegebene Textbeschreibung editieren, etwa um andere Farbtöne oder weitere Objekte. Gefällt Ihnen das Ergebnis, laden Sie es anschließend herunter.

Entwickelt hat das Projekt Emil Wallner, der nach eigenen Angaben zu Machine Learning forscht und beim Google Arts & Culture Lab beheimatet ist (github.com/emilwallner). Er verspricht auf der Website, hochgeladene Fotos nicht zu speichern. Dennoch sollten Sie vorsichtshalber nur mit Fotos experimentieren, die keine allzu sensiblen Informationen enthalten.

Flüssig bleiben

Als nützliche Anlaufstelle bei Fragen rund ums Geld hat sich finanztip.de bewährt. Hinter dem renommierten Portal steht eine gemeinnützige Stiftung, die für die Unabhängigkeit der Redaktion sorgt. Die Themen reichen von Fragen zur Einkommensteuer über Tipps für die Altersvorsorge bis hin zur nachhaltigen Geldanlage.

Ähnlich verständlich bereitet Finanzfluss seine Tipps auf, hier aber mit dem Schwerpunkt auf der Geldanlage mit ETFs (Exchange Traded Funds). Sehenswert ist der YouTube-Kanal, der sachlich und locker moderiert aktuelle Problemstellungen wie die grassierende Inflation erörtert. Genauso fundiert, aber mit süffisantem Unterton, kommentieren die Macher der Highlight-Sammlung Überfluss Beiträge von vermeintlichen Finanzgrößen wie Dirk Müller und Florian Homm.

Weitere Web-Tipps finden Sie auf unserer Website.

(wid)