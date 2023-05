Web-Tipps: Götter, Bilder, Menschlichkeit

Zeus, Demeter und Konsorten

Zeus mit seinen Verwandtschaftsbeziehungen, die Titanen und Kyklopen – in der griechischen Mythologie kann man schon mal den Überblick verlieren. Forscher der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben die – Verzeihung – Sisyphos-Arbeit auf sich genommen, die komplexen Beziehungen zwischen den Göttern und Helden des antiken Griechenlands leicht verständlich aufzudröseln.

Ihr Mythoskop macht die Verbindungen zwischen ihnen sichtbar. Die Figuren lassen sich nach ihren Namen, Typen (wie etwa göttlich oder sterblich), Gruppen (beispielsweise Titanen) und Quellen (wie etwa Ovid oder Hesiod) eingrenzen. Zu jeder Figur gibt das Mythoskop die literarischen Quellen an. Alle Wesen werden außerdem noch auf einer Weltkarte verortet, sofern das möglich ist.

Das fotografische Gedächtnis Deutschlands

Fotos waren immer eine Stärke des Magazins Stern. 15 Millionen Aufnahmen umfasst das Fotoarchiv des Magazins seit der Stern-Gründung im Jahr 1948. Der Verlag Gruner + Jahr hat es der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) übergeben, die es nach und nach der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Die ersten 250.000 Fotos stehen im stern-Fotoarchiv online. Dazu gehören knapp 1400 Fotoreportagen, etwa über Touristen in einer Bettenburg auf Mallorca, die Castor-Transporte nach Gorleben oder anlässlich eines Spiels zum 50. Geburtstag von Franz Beckenbauer.

Man verliert sich schnell in der Masse der Aufnahmen – manchmal hat ein Fotograf Dutzende Versionen eines Motivs gemacht. Aber man sieht so auch, wie die Fotografen gearbeitet haben. Inklusive der Kontaktabzüge und Notizen ist alles dokumentiert. Wer mag, kann die Aufnahmen, die aus den Jahren 1971 bis 2001 stammen, auch nach dem Aufnahmejahr oder Stichwörtern filtern. Liefert die Suche, wie es oft passiert, zu viele Treffer, kann man diese auf eine Best-of-Vorauswahl einschränken: Bilder, die die Fotografen für die Veröffentlichung vorgemerkt hatten.

Dauerhafte Webseiten-Schnappschüsse

Manchmal möchte man eine Preisliste, ein Job- oder Immobilienangebot oder eine Webseite festhalten, die sich schnell ändern oder verschwinden kann. Dann kann man sie lokal kopieren oder einen Screenshot machen – oder man lässt das Webpage archive eine Kopie anfertigen. Das hat den Vorteil, dass diese dauerhaft online gespeichert wird und man sie so schnell auch anderen zukommen lassen kann. Den online gespeicherten Seiten fehlen aktive Elemente und Skripte, sodass sie keine Pop-ups oder Malware enthalten können.

KI oder Mensch?

"Im Internet weiß niemand, dass Du ein Hund bist", lautet ein gängiges Internet-Meme über die Möglichkeit, sich unerkannt im Netz zu bewegen. Heute ließe sich der Hund auch durch "eine KI" ersetzen. Denn Hand aufs Herz, wenn Sie mit jemandem, den sie nicht kennen, per Chat kommunizieren: Könnten Sie in Zeiten von ChatGPT und anderen Sprachmodellen mit Sicherheit feststellen, ob Sie es mit einer KI oder mit einem Menschen zu tun haben? Bei Human or not? können Sie das ausprobieren. Dort chatten Sie zwei Minuten mit jemandem und müssen hinterher entscheiden, ob es ein Mensch oder eine KI war.

Weitere Web-Tipps finden Sie auf unserer Website.

(jo)