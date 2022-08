Web-Tipps: Grammatik, Kunst, Nachrichten

In unseren Web-Tipps geht es dieses Mal um eine Website die Grammatikhilfen aufzeigen will, einer Initiative für Nachrichten, welche auf untergehende Meldungen aufmerksam macht, einer weiteren Website, die Internetkunstwerke verspricht und einem Onlineportal für Weiterbildung.

Grammatikhilfe

Wenn von mehreren Lastkraftwagen die Rede sein soll, sagt oder schreibt man dann "die Lkw" oder "die Lkws"? Und wie ist es besser (beziehungsweise nicht ganz so schlimm) – "downgeloadet" oder "gedownloadet"? Auf drängende Sprachfragen dieser Art hat grammis, das grammatische Informationssystem des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS), erstaunlich unterhaltsame Antworten. Besucher finden sie im Bereich "Grundwissen", Abschnitt "Grammatik in Fragen und Antworten". Im Bereich "Ressourcen" gibt es spezielle Wörterbücher zu entdecken, etwa zu Verben oder Präpositionen. In vielen der ebenso hilfreichen wie interessanten Inhalte dürfen auch nicht angemeldete Besucher frei stöbern. Seiten im PDF-Format herunterzuladen oder auf rechtlich geschützte Korpusdaten zuzugreifen ist angemeldeten Nutzern der Site vorbehalten.

Nachrichtenvielfalt

Krieg in der Ukraine, Klimakatastrophe, Gaskrise – war sonst noch was? Zwischen immer neuen Details zu den wenigen vorherrschenden Themen geht vermeintlich nicht so Wichtiges leicht unter. Dem möchte die Initiative Nachrichtenaufklärung entgegenwirken. Jedes Jahr veröffentlicht der Verein eine Liste von Themen, die zwar nur ganz selten in den Medien vorkommen, aber ebenfalls relevant und wichtig sind. Die folgenden drei führen die Top Ten des Jahres 2022 an: "Schleichende Abschaffung der Lernmittelfreiheit", "Menschen ohne Krankenversicherung" und "Pflegende Kinder und Jugendliche". Zugegeben: Auch das sind Themen aus der Kategorie "bedrückend". Auf den Plätzen vier bis zehn gibt es aber auch noch Erfreuliches zu entdecken.

Internetkunstwerke

Wenn man in einem Museum Erdnussbutter an die Wand schmiere, dann sei das bereits Kunst, schreibt Rafaël Rozendaal auf seiner Website und stellt die Frage: Wäre es auch noch Kunst, wenn das Ganze auf YouTube gezeigt würde? Rozendaal bezeichnet sich als "Visual Artist", der das Internet als Leinwand nutzt. Was dabei herauskommt, kann der Besucher im Bereich "Websites" seiner Internetpräsenz anschauen. Die Kunstwerke heißen "fear of choice", "abstract browsing" oder "no if yes". In einigen darf der Betrachter per Maus mitmischen, beispielsweise quietschbunte Seiten umblättern, an einem Wackelpudding wackeln oder eine Klopapierrolle abwickeln. Mehr intellektuellen Tiefgang als die hypothetische Erdnussbutter-Installation hat das alles nicht. Aber es sieht hübscher aus.

Weiterbildungskompetenz

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung am Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen betreibt das Onlineportal wb-web. Dieses ist eine Fundgrube für alle, die sich – auch online – in der beruflichen Weiterbildung betätigen. Nicht zuletzt Leiter von Kursen für lebenslanges Lernen sind hier richtig. Die Themen reichen von A wie Alphabetisierung bis Z wie Zuwanderung, die Angebote von Buchtipps bis zu einem Podcast. Besucher können sich auf der Site über Methoden informieren, Material finden und sich mit Gleich- oder Andersgesinnten austauschen. Von der Planung bis zur Evaluation ihrer Kurse unterstützt wb-web Dozenten mit passenden Tipps und Werkzeugen. Die Inhalte des Portals stehen unter einer Creative Commons CC BY-SA 3.0 DE-Lizenz.

