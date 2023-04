Web-Tipps: IT-Pannen, Terminfinder, Passwörter

Pleiten, Pech und Datenverluste

Um Störungen und Notfälle in puncto IT-Sicherheit, die in der öffentlichen Verwaltung auftreten, geht es auf der Seite Kommunaler Notbetrieb. Jens Lange aus Kassel sammelt dafür Onlineberichte von Zeitungen und Newsportalen zu Zwischenfällen – vom Cyberangriff über Rattenbisse an Verteilerkabeln bis zum Klau von Behördenrechnern. IT-Pannen seit 2010 finden sich in der Sammlung, wobei für länger zurückliegende Jahre meist nur drei oder vier Notfälle genannt sind. Für 2023 listet die Zeitleiste dagegen bis Mitte März bereits zehn Störungen.

Lange weiß offenbar, worum es geht: Zu jedem Vorfall nennt seine Seite die Art der betroffenen Gebietskörperschaft (Bundesland oder Kommune), die "KGSt-Größenklasse" (Größe einer Gemeinde oder eines Kreises) und die "VCV-Meldekategorie"; VCV steht für "VerwaltungsCERT-Verbund". Er möchte mit seiner als Hobby betriebenen Seite "zur Sensibilisierung für notwendige Maßnahmen auf der Kommunalebene beitragen und auf ein fehlendes Lagebild der Informationssicherheit von Kommunen hinweisen".

Schnell zusammenfinden

Wer kann wann? Das schlanke Tool Pin-it klärt diese Frage ohne Schnickschnack und ohne Werbung drumherum. Der Organisator eines Termins trägt auf der Website einen Namen fürs geplante Meeting ein und kann in einem zweiten Textfenster noch eine bis zu 999 Zeichen lange Beschreibung hinzufügen. Im zweiten Schritt schlägt er beliebig viele Tage mit oder ohne Uhrzeit beziehungsweise mehrtägige Zeiträume vor. Damit ist schon alles bereit, um die Umfrage zu veröffentlichen. Der Organisator erhält anschließend einen Link zur Weitergabe an alle Teilnehmer in spe sowie einen zweiten Link, über den sich die Umfrage ändern lässt, solange noch keine Antwort vorliegt. Danach dient der Link zur Ansicht der Antworten.

Pin-it ist ein Angebot des Softwarehauses Dr. Eckhardt & Partner. Man kann es ohne vorherige Registrierung kostenlos nutzen. Nach drei Monaten werden Umfragen automatisch gelöscht.

Wenn’s auf die Länge ankommt

Was vernünftig ist, macht selten Spaß. Da hilft es als Motivation zu verstehen, warum man vernünftig sein und beispielsweise konsequent starke Passwörter verwenden sollte. Die Website zum Zusammenhang von Brute-Force-Attacken und Passwortlängen erklärt mit simpler Mathematik, wie jedes zusätzliche Zeichen es Brute-Force-Angreifern etwas schwerer macht, ein Passwort zu knacken. Anschauliche Tabellen zeigen, wie lange das im – für den Angegriffenen – besten Fall je nach Passwortlänge und Art der verwendeten Zeichen dauert.

Kritzeln für die Wissenschaft

Auf unterhaltsame Weise vermittelt Quick, Draw! handfeste Erfahrungen mit einem neuronalen Netzwerk. Wie beim Fernsehklassiker "Die Montagsmaler" gilt es, einen vorgegebenen Begriff mit ein paar Strichen so darzustellen, dass der Mitspieler ihn errät. Der ist in diesem Fall eine KI, genauer ein mit 50 Millionen Zeichnungen trainiertes neuronales Netzwerk, das 345 Begriffe kennt. Unter den Begriffen gibt es leicht zu erratende wie Dreieck, Quadrat, Mond oder Tasse, aber auch harte Nüsse wie Kronleuchter, Kreuzfahrtschiff oder Tierwanderung. Ein Durchgang besteht aus sechs Aufgaben, für jedes Gemälde hat man 19 Sekunden Zeit.

Bis hierhin ist das Ganze ein schlichter Zeitvertreib. Interessant wird es, wenn das digitale Gegenüber anschließend einen Einblick in seinen Rateprozess gewährt. Schnell erkennt man, warum eine Straße mitsamt vier Krabbeltieren, die darüberwandern, nicht als "Tierwanderung" durchgeht: Die KI ist offenbar nur mit Vogelschwärmen auf diesen Begriff trainiert worden. Das Spiel ist eines der KI-Experimente von Google. Die Datenbank mit bisher entstandenen Zeichnungen ist öffentlich zugänglich und dient der Forschung im Bereich des maschinellen Lernens.

