Web-Tipps: Krypto-Rätsel, Farbwähler, Trips

Kryptografierätsel

Auf der englischsprachigen Seite cryptohack finden Krypto-Puzzler eine bunte Sammlung von über 200 Knobelaufgaben. Diese sind in Kategorien wie elliptische Kurven, Hash-Funktionen, RSA und Mathematik unterteilt. Wer einen sanfteren Einstieg bevorzugt, beschäftigt sich vorher mit einem der zahlreichen Kurse. Um ein Gefühl für die Rätsel zu bekommen, empfehlen wir zuerst den Kurs "Introduction" durchzuarbeiten. Dort lernt man Verschlüsselungsbasics wie XOR und den typischen Aufbau der Rätsel kennen.

Viele der fortgeschrittenen Aufgaben bestehen aus fehlerhaften Implementierungen kryptografischer Verfahren und sind in Python-Code verpackt. Für jedes gelöste Rätsel gibt es ein paar Punkte, die den Account in der Rangliste nach oben schieben. Hat man alle Rätsel durchgearbeitet, kann man mit Recht behaupten, fundiertes Wissen in Sachen Kryptografie zu besitzen. Die Registrierung läuft übrigens anders ab als gewohnt: Die Website erwartet neben Nutzername, Passwort und E-Mail-Adresse die Lösung zu einer kleinen Chiffre. Den Klartext und das Verfahren möchten wir an der Stelle nicht verraten – Cäsar könnte uns dafür auf die Finger klopfen.

Farbwähler

Egal, ob man eine neue Website gestalten oder ein Logo für die neu gegründete Band basteln will, im Idealfall verwendet man aufeinander abgestimmte Farben. Für alle, die sich unsicher fühlen, die richtige Komposition zu finden, gibt es nützliche Hilfsmittel. Coolors.co ist so eins. Man kann sofort loslegen. Einen Account benötigt man vor allem, um seine Farbwahl zu speichern. In der kostenlosen Version sichert man bis zu zehn Farbpaletten, in der Pro-Version (5 Euro pro Monat oder 36 Euro pro Jahr) entfällt diese Beschränkung, außerdem verschwindet die Werbung.

Auf Wunsch schlägt der Generator zufällige Farbkombinationen vor. Falls nur einzelne Farben gefallen, pinnt man diese an und wiederholt das Spiel, bis das Ergebnis stimmig wirkt. Alternativ kann man sich von fertigen Paletten inspirieren lassen. Mit Farbtemperatur, Sättigung und Kontrast experimentiert man ebenfalls, um alternative Farbtöne zu den Ausgangsfarben zu erhalten. Ein Farbfehlsichtigkeits- und ein Kontrastcheck runden das Angebot ab.

Überraschungsreise

Vor der nächsten Reise steht die Planung: Wo schlafen, was unternehmen, wohin überhaupt? LuckyTrip will die Arbeit erleichtern. Das Portal ist quasi die digitale Version einer Landkarte, auf die man einen Dartpfeil wirft – nur mit mehr Informationen. Zunächst legt man die infrage kommenden Flughäfen fest, bestimmt auf Wunsch Budget, Regionen, Zeiträume und vieles mehr – umweltfreundlichere Anreisemöglichkeiten stehen leider nicht zur Wahl. Ein Klick auf den "Lucky"-Button startet den Zufallsgenerator. Gefällt die erwürfelte Unterkunft nicht, klickt man sich durch weitere Vorschläge. Diverse Ideen, was man vor Ort unternehmen könnte, liefert die Website gleich mit.

Letztlich möchte LuckyTrip vor allem Geld verdienen und bietet an, die gewünschte Kombination aus Flug und Unterkunft direkt zu buchen. Die Seite taugt aber auch, um sich inspirieren zu lassen und sich an grauen Spätwintertagen in den nächsten Urlaub zu träumen. Frei nach dem Motto: Vorfreude ist doch die schönste Freude.

Weitere Web-Tipps finden Sie auf unserer Website.

(abr)