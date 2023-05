Web-Tipps: Kunst, Karten, Samensammlung

Spannende Kunstwerke

studiodigital.kunstmuseum.de

Das Kunstmuseum Wolfsburg lädt Kunstinteressierte und besonders Schüler zum virtuellen Besuch in sein Studio Digital ein. Zu ausgewählten Werken der Wolfsburger Sammlung findet der Besucher dort Hintergrundinfos, ein Künstlerporträt, Linksammlung, Podcast, Fun Facts und ein Aufgabenblatt. Außerdem gibt es jeweils ein tolles Kreativ-Tool, zum Werk von Piet Mondrian etwa den "Mondrian Maker". Mit wenigen Klicks unterteilt man damit eine weiße Fläche in Rechtecke. Die lassen sich in den für den Künstler typischen Rot-, Blau- und Gelbtönen einfärben. Mit anderen Kreativ-Tools produziert der Besucher Stop-Motion-Filme im Stil von Katie Armstrong oder baut aus Bauteilen der Skulpturen von Nam June Paik einen Roboter. Fertige Werke kann man herunterladen und auf der Plattform veröffentlichen.

Die interaktive Onlinelernplattform entwickelten Mitarbeiter des Kunstmuseums Wolfsburg 2021 zusammen mit Schülern des Max-Born-Gymnasiums Backnang und der Agentur FuzzyFusion. Sie funktioniert auf Desktop, Tablet oder Smartphone; wer sie nutzen will, braucht keine Anmeldung. Die Open-Source-Codebasis der Plattform steht für Museen, Institutionen und Entwickler zum Download bereit – zu finden im Menü unter "Was ist Studio Digital?". Geplant ist die Erweiterung um einen "KI-Makerspace".

Lebendige Karten

heise.de/s/opnV

heise.de/s/37m6

heise.de/s/B8ze

In der Vorstellung vieler Menschen befindet sich Afrika weit im Süden – tatsächlich liegen zwei Drittel des Kontinents aber nördlich des Äquators. Ähnliche Misconceptions, also Fehlwahrnehmungen, gibt es in Bezug auf Amerika und Europa. Der US-Amerikaner John Nelsen klärt sie auf: Mit einer animierten Collage aus handgezeichneten Karten, Fotos und Texten zeigt er die tatsächlichen geografischen Verhältnisse. Ebenso interessant und schön anzusehen ist seine zweite Animation Enclaves & Exclaves mit Informationen über Länder, die vollständig von anderen umschlossen sind oder solche, bei denen Teile vom Rest ihres Gebietes abgetrennt sind. Ernster ist das Thema im dritten Teil der Serie, Bruised Borders, in dem es um umkämpfte und von Konflikten belastete Regionen geht.

Nelson ist Mitarbeiter bei Esri, einem führenden Anbieter von geografischen Informationssystemen, kurz: GIS. Für seine Infoseiten nutzte er ArcGIS StoryMaps, ein Produkt seines Arbeitgebers. Wer sich beim Betrachten der StoryMaps entspannt zurücklehnen möchte, sollte über die drei Punkte oben rechts das Menü aufrufen und die Auto-Play-Einstellung wählen.

Wichtige Samen

seedvaultvirtualtour.com

Im hohen Norden von Norwegen liegt ein Aufbewahrungsort für Pflanzensamen aller Art. Auf der Svalbard Global Seed Vault Virtual Tour kann man diesen besonderen Ort zumindest virtuell besuchen. Streckenweise wirken die unterirdischen Räume wie ein Atommüllendlager. Es hat etwas Tröstliches, dass dort tatsächlich eine Samensammlung für die Zukunft erhalten wird, zu der Länder aus allen Regionen beitragen – arme und reiche, befreundete und verfeindete Staaten gleichermaßen.

(dwi)