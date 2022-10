Web-Tipps: LOL international, Natur, Reisekarten

Virtuelles Gekicher

Sofern man sich von Angesicht zu Angesicht mit anderen Menschen unterhält, nimmt man ihr Lachen leicht wahr. Nutzt man dagegen Messenger & Co., wird das ungleich komplizierter. Während das englischsprachige "LOL" (Laughing Out Loud) noch recht bekannt ist, gibt es andere Ausdrucksformen, die im deutschsprachigen Raum eher unbekannt sein dürften. Oder wüssten Sie, was "MDR" und "ASG" bedeuten und woher die Abkürzungen stammen?

Die Sprachlernplattform Preply hat eine Weltkarte des Online-Lachens erstellt. Zusätzlich zur Grafik finden Sie Erklärungen zu 26 Sprachvarianten, die teilweise nochmals unterteilt sind. So erfährt man zum Beispiel für skandinavische Sprachen (Variante 23), dass Dänen mit "Hæhæhæ" ihr Amüsement ausdrücken, wohingegen das oben genannte "ASG" im Schwedischen für "asgarv" steht und ein intensives Lachen beschreibt, während "MDR" die Abkürzung für das französische "Mort de Rire" (Tot vor Lachen) ist.

Aus Text mach Karte

Der Jahresurlaub ist vorbei? Zeit, den für nächstes Jahr zu planen. Alle, die nicht nur drei Wochen im selben Hotel abhängen, sondern lieber verschiedene Ziele entdecken wollen, kennen das: Man stöbert durch verschiedene Blogs mit Routenideen, notiert die einzelnen Ziele, nur um sie später Stück für Stück mühevoll in eine Karte einzutippen. So entsteht Stadt für Stadt die eigene Planung und man sieht, welche Orte man besser ein anderes Mal besucht, weil sie wider Erwarten fernab der Strecke liegen. Einfacher geht das mit Textomap. Einen oder mehrere Textschnipsel einfügen und auf "Create Map" klicken.

Das Tool durchsucht den eingefügten Text nach Ortsnamen, hinterlegt sie blau und markiert sie auf einer Karte. Sollte ein Begriff fälschlicherweise als Ort erkannt worden sein, kann man ihn im Editor löschen. Auf Wunsch kann man die Orte durch eine Linie miteinander verbinden lassen, und zwar in der Reihenfolge, in der sie im Text vorkommen. Zur effektiven Wegeplanung taugt das aber nicht. Textomap zeichnet die Luftlinie ein. Dennoch kann man sich ganz einfach einen ersten Überblick über die Reiseroute verschaffen.

Der Natur auf der Spur

Warum glühen die Glühwürmchen? Was hat das Handy mit dem Regenwald zu tun? Und was kann man im Herbst im Garten machen? Auf den Seiten der Naturdetektive vom Bundesamt für Naturschutz erfahren Kinder und ihre Eltern in leicht verständlicher Sprache viele spannende Dinge über Pflanzen, Tiere und deren Schutz. Wer noch nicht so lesesicher ist, findet im Hörlexikon zwölf kurze Beiträge zu Themen wie Meeresschutz, die Wolfsrückkehr und über die Natur in der Stadt.

Es gibt aber nicht nur viel zu lernen. Zahlreiche Mitmachvorschläge laden dazu ein, selbst aktiv zu werden. Kinder können beispielsweise selbst zum Forscher werden und auf Wassersafari gehen. Oder sie bauen gemeinsam mit ihren Eltern Nisthilfen für Bienen. Außerdem gibt es das Naturschutzmagazin "Kinatschu", das Kinder durch alle vier Jahreszeiten begleitet. Zudem gibt es fünf Themenhefte, in denen man zum Beispiel mit einem Haiforscher auf Tauchsafari gehen kann oder erfährt, wer der klügste Kopf im Zoo ist. Man kann Kinatschu kostenlos als PDF herunterladen. In gedruckter Form können Erwachsene wechselnde Themenhefte ebenfalls kostenfrei bestellen (aktuell "Herbst" und "Stadtnatur").

(abr)