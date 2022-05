Web-Tipps: Multi-Video, Infokrieg, Fokus-Töne

Multi-Video

VidGrid ist ein Video-Multiplayer für den Browser. Standardmäßig unterteilt die Website das Browserfenster in ein 2×2-Raster. In den vier Kacheln spielt VidGrid vorgegebene Livestreams von internationalen Nachrichtensendern, aber auch beliebige YouTube-Videos und -Streams ab. So behält der Nutzer mehrere Kanäle im Überblick. Wer mag, nimmt weitere Kacheln hinzu, um mehr Videos gleichzeitig zu betrachten. VidGrid spielt immer nur den Ton einer Kachel ab. Diese sind nummeriert. Der Betrachter wählt den Ton der gewünschten Kachel, indem er deren Nummer eintippt.

Der Krieg und die Fakten

ukrainefacts.org

mimikama.at

www.dpa.com/de/unternehmen/faktencheck/whatsapp-faktencheck

klickwinkel.de

Im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit – das zeigt sich auch in der Ukraine: Wie hoch sind die Verluste auf beiden Seiten des Krieges? Wie ist es um bestimmte, stark umkämpfte Städte und Stätten bestellt? Die Schilderungen der Kriegsparteien widersprechen sich oft.

Krieg ist eben immer auch Infokrieg, insbesondere in Zeiten sozialer Medien: Beide Parteien wollen sich selbst so positiv und den Gegner so schlecht wie möglich darstellen. Da wird auch auf gezielte Falschmeldungen zurückgegriffen. Zum Beispiel werden Fotos und Videos anderer Konflikte benutzt, um vermeintliche Gräueltaten der Gegenseite zu belegen.

Ein eindeutiges Bild von neutraler Seite lässt sich oftmals nicht gewinnen – es ist schlicht zu gefährlich, an den Ort des Geschehens zu fahren. Faktenchecker müssen daher auf sogenannte OSINT-Methoden zurückgreifen. Das Kürzel steht für Open Source Intelligence, also die Nachrichtengewinnung mit Informationen aus frei verfügbaren, offenen Quellen. So können Faktenchecker zum Beispiel mit der Google-Bildersuche nach den in viralen Posts verwendeten Bildern suchen. Vielleicht sind sie ja schon alt.

Die Website #UkraineFacts hat es sich zur Aufgabe gemacht, Falschmeldungen rund um den Ukraine-Krieg aufzudecken. Sie sammelt Faktenchecks Dutzender News-Organisationen aus aller Welt. Ein guter Anlaufpunkt für Faktenchecks aller Art im deutschsprachigen Raum ist die österreichische Site Mimikama. Die Website klärt auch über Internetbetrug und Computersicherheit auf.

Sollte Ihnen eine verdächtige Meldung untergekommen sein und Sie haben dazu noch keine Überprüfung gefunden: Setzen Sie die Faktenchecker der dpa auf die Fährte – bequem per WhatsApp. Die Presseagentur hat zu diesem Zweck einen Chatbot in dem Messenger geschaffen, an den Sie eine vermeintliche Falschmeldung zur Überprüfung senden können. Ein Check kann mehrere Tage in Anspruch nehmen und bleibt unter Umständen ergebnislos.

Die Initiative Klickwinkel wiederum hat sich vorgenommen, junge Menschen gegen Falschmeldungen zu immunisieren. Immerhin kommen 76 Prozent der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland laut Zahlen auf der Site mindestens einmal pro Woche mit Falschnachrichten in Kontakt, 21 Prozent sogar mehrmals täglich. Tutorials sollen den jungen Menschen für Fake News die Augen öffnen und ihnen helfen, deren Verbreitung in ihrem Freundes- und Familienkreis zu stoppen.

Fokussierende Töne

asoftmurmur.com

A soft murmur bedeutet "ein leises Murmeln". Die Website erzeugt angenehmen Hintergrundsound, der dem Besucher helfen soll, sich zu konzentrieren. Dazu steht ein Pool von zehn Grundgeräuschen bereit, von Regen über Wellen und Wind bis zu weißem Rauschen und "Coffee Shop". Der Besucher mixt sich daraus seinen individuellen Klangteppich zusammen. Für 9 US-Dollar pro Jahr lassen sich weitere Sounds freischalten. A soft murmur ist auch als App für Android und iOS verfügbar.

