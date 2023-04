Web-Tipps: Quantenrechner, Medien, Simulation

Für Wissbegierige

academy.meetiqm.com/curriculum

Das finnische Unternehmen IQM Quantum Computers entwickelt Quantenprozessoren der zweiten Generation für Forschungseinrichtungen und Supercomputing-Zentren. Wer beim Lesen dieses Satzes peinlich berührt an das eigene begrenzte Halbwissen zum Thema denkt, sollte einmal bei der IQM Academy vorbeischauen. Auf dieser Website bietet die Firma einen Onlinekurs zu den Grundlagen des Quantencomputing an.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Kurze englischsprachige Texte wechseln sich mit didaktisch sinnvollen Übungsaufgaben ab. Dazwischen eingestreute kleine interaktive Elemente zum Tüfteln und Ausprobieren helfen dabei, die komplexe Materie zu verstehen. Man darf sich das Ganze nicht allzu unterhaltsam oder farbenfroh vorstellen – der Kurs richtet sich vielmehr an Menschen, die sich ernsthaft durch den sperrigen Lernstoff beißen wollen. Sie werden mit vielen Aha-Momenten belohnt.

Für Eltern

www.schau-hin.info

www.medienkurse-fuer-eltern.info

Hinter der Initiative "Schau hin!" stehen das Bundesfamilienministerium, ARD, ZDF und AOK. Ziel der Initiative ist es, Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Dazu kooperiert "Schau hin!" mit Wohlfahrtsorganisationen und Experten für Erziehung und Prävention.

Neu im Programm sind die Medienkurse für Eltern. Weil Kinder und Jugendliche je nach Alter unterschiedliche Interessen haben und auch ganz unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt sind, umfasst das Angebot getrennte Kurse für die Altersstufen 0 bis 2 Jahre, 3 bis 6 Jahre, 7 bis 9 Jahre und 10 bis 13 Jahre. Sie behandeln Chancen und Risiken von Medienangeboten, die altersgerechte Konfiguration von Smartphone und Spielkonsole sowie bewährte Zeitvorgaben und Regeln für die Mediennutzung. Auch Anlaufstellen für Eltern mit weiterführenden Fragen werden genannt. Für die Teilnahme ist eine kostenlose Registrierung erforderlich.

Die Kurse bestehen überwiegend aus kurzen Videos, in denen Experten zu typischen Fragen aus dem Familienalltag informieren. Übungen sollen das Gelernte festigen – das erinnert zum Teil an Schulaufgaben, etwa wenn man Fachbegriffe in Lückentexte sortieren soll. Nützlich sind Merkzettel-PDFs mit kompaktem Wissen zum Herunterladen.

Für Experimentierfreudige

phet.colorado.edu/de

PhET Interactive Simulations heißt eine Sammlung von Onlinesimulationen zu Themen der Physik, Chemie, Mathematik, Biologie und Geowissenschaft. Hinter diesem Angebot steht ein gemeinnütziges Projekt an der University of Colorado Boulder, das der Nobelpreisträger Carl Wieman 2002 gründete. "PhET" stand ursprünglich für "Physics Education Technology" und tatsächlich fallen 53 der aktuell 103 Simulationen in diesen Bereich. Von Grundlagen der Optik über elektromagnetische Induktion bis zum Aufbau eines Atoms gibt es viel zu erkunden. Die Simulationen sind liebevoll und durchdacht gestaltet: Wenn man etwa im interaktiven Experiment zum Ohmschen Gesetz den Regler für Spannung oder Widerstand verschiebt, werden sogar die Buchstaben in der Gleichung U = I · R größer oder kleiner.

Erklärungen und Beschriftungen sind überwiegend ins Deutsche übersetzt. Experimentieren ist ohne eine Anmeldung möglich. Lehrer, die die didaktischen Anmerkungen zu einer Simulation ansehen möchten, müssen dafür einen kostenlosen Account einrichten.

Für Gestresste

www.mach-alles-gut.de

Diese Webseite ist übersichtlich: nichts weiter als Der sagenhafte Mach-Alles-Gut!-Button. Ob er hilft? Möglich. Jedenfalls verschafft er eine kurze meditative Auszeit.

