WebAssembly-Runtime: Major Release 1.0 von Wasmer erschienen

Mit dem Ziel, eigenständige, plattformabhängige Anwendungen auf jeder Plattform ausführen zu können, hat das Wasmer-Team vor rund zwei Jahren mit der Entwicklung einer Wasm-Laufzeitumgebung begonnen, die mit Emscripten kompilierte WebAssembly-Module unabhängig vom Host-System – Linux, macOS, OpenBSD, Windows, Android, iOS – ausführen kann. Die nun veröffentlichte Version Wasmer 1.0 verspricht Entwicklerinnen und Entwicklern die für den produktiven Einsatz notwendige Reife und Performance.

Seit der offiziellen Vorstellung von Wasmer 0.16 im Frühjahr 2020 hat das Team die Laufzeitumgebung in mehrfacher Hinsicht aufgerüstet. Neben der als produktionsreif eingestuften Leistung, zu der unter anderen parallel arbeitende Compiler beitragen sollen, wartet die Wasm Runtime mit wichtigen Neuerungen und Verbesserungen auf. Neu sind beispielsweise der Support für die Wasm-C-API, eine Native Object Engine sowie Erweiterungsfähigkeit zum Einbinden verschiedener Compiler wie LLVM, Cranelift und Single-pass.

Auf dem Weg zum ersten Major Release hat sich das Team hinter der Laufzeitumgebung nach eigener Aussage vor allem darum bemüht, auch Entwicklerinnen und Entwicklern, die nicht im Detail mit dem WebAssembly-Ökosystem und dessen Konzepten vertraut sind, die Arbeit mit der API so einfach wie möglich zu gestalten. Während die dazu ursprünglich entworfene Wasmer-C-API auch weiterhin unterstützt werden soll, sind Nutzer von Wasmer 1.0 jedoch aufgerufen, künftig bevorzugt die inzwischen gereifte standardmäßige Wasm-C-API zu verwenden.