WebAssembly: SwiftWasm 5.4 kompiliert Swift-Apps für den Betrieb im Browser

Heise richtet im Herbst zwei WebAssembly-Workshops aus: Wer mit .NET und C# arbeitet, kann am 10. September von einem Crashkurs zu Blazor WebAssembly 6.0 profitieren. Am Workshoptag lernen Teilnehmer, echte Single-Page-Web-Apps mit .NET und C# zu entwickeln. Der Kurs baut auf einem Praxisszenario auf und bietet einen kompakten Einstieg in die SPA-Programmierung mit Blazor WebAssembly. Es sind noch Restplätze frei.

Mit Wasm und Rust in den Browser

Am 27. Oktober können Interessierte dann einen Tag lang Grundlagen von Rust lernen und damit selbst Wasm-Module für den Browser erstellen. Vormittags erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Grundlagen der Programmiersprache, wobei der Kurs sich auf die für Wasm relevanten Sprachfunktionen konzentriert. Am Nachmittag geht es mit Rust und WebAssembly in den Browser.

Workshop-Tickets kosten jeweils 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.), weitere Informationen finden sich auf der Website der betterCode() Wasm.