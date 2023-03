WebStorm 2023.1: Astro-Support und Vue-Templates, die TypeScript unterstützen

Das Entwicklerteam von JetBrains kündigt zwar schon die baldige Verfügbarkeit einer neuen Version der Entwicklungsumgebung WebStorm an, veröffentlicht aber zunächst einmal einen Release Candidate mit der Versionsnummer 2023.1, der eine Reihe von Neuerungen aufzuweisen hat. Während ein neues Plug-in den Astro-Support zur Verfügung stellt, bietet die Version neben der erweiterten Unterstützung von TypeScript nun unter anderem auch weitere Verbesserungen bei der neuen Oberfläche an.

Unterstützung für weitere Frameworks

Nachdem sie Anfang März bereits zwei Betaversionen von WebStorm 2023.1 veröffentlicht hatten, geben die Entwickler und Entwicklerinnen von JetBrains in einem Blogeintrag die Verfügbarkeit eines Release Candidate ihrer Web-IDE bekannt. Dabei lassen sie auch verlauten, dass eine endgültige Version für den produktiven Betrieb sehr bald folgen soll.

Die Oberfläche von WebStorm hat auch im Release Candidate Neuigkeiten zu bieten. (Bild: JetBrains)

Hatte JetBrains schon im letzten Release der Entwicklungsumgebung die Unterstützung einer ganze Reihe von Frameworks eingeführt, so verkündet das Entwicklerteam nun, dass mit diesem Release Candidate ein "langerwartetes" Plug-in für das Webframework Astro ebenfalls zur Verfügung steht. Dieses Plug-in soll grundlegende Funktionen wie Syntaxhervorhebung, Codevervollständigung mit automatischen Importen sowie auch Refaktorierung, Navigation und korrekte Formatierung anbieten können.

Zudem hat JetBrains mit diesem Release TypeScript-Unterstützung in Vue-Vorlagen hinzugefügt. Sie wird aktiviert, wenn Entwicklerinnen das lang -Attribut in einem Script-Tag auf ts setzen. Weiterhin ist WebStorm jetzt dazu in der Lage, automatisch alle erforderlichen Importe für Vue-, Svelte-, Astro- und Angular-Vorlagen hinzuzufügen, wenn Entwickler und Entwicklerinnen Code von einer Datei in eine andere kopieren und einfügen.

Verbesserungen bei der Nutzeroberfläche

Die Oberfläche der Web-IDE ist schon in der vorangegangenen Beta-Version erweitert worden, sodass es die Software ermöglicht, beispielsweise mehrere verschiedene Layouts für Werkzeugfenster zu speichern und bei Bedarf zwischen ihnen zu wechseln. Schon zu dem Zeitpunkt hatte das Entwicklerteam von JetBrains angekündigt, hier noch weiter zu optimieren. Auf der Grundlage des Feedbacks zu diesen Neuerungen steht nun ein neu gestaltetes Ausführungs-Widget zur Verfügung: Entwickler können mittels Show Hidden Tabs versteckte Registerkarten anzeigen sowie eine vertikale Aufteilung der Werkzeugfenster nutzen. Unter macOS stehen für sie ein Kompaktmodus und Projektregisterkarten bereit. Für die bessere Übersicht ist es jetzt auch möglich, in WebStorm hinein- und herauszuzoomen und auf diese Weise alle Elemente der Benutzeroberfläche auf einmal zu vergrößern oder zu verkleinern.

Weitere Details zu dem Release Candidate sowie Hinweise auf die vorherigen Beta-Version finden Interessierte im Blogeintrag. Wer diese Version testen möchte, kann sie von der JetBrains-Seite herunterladen. Im Gegensatz zu den früheren EAP-Builds müssen Entwicklerinnen und Entwickler dazu aber über eine aktive WebStorm-Lizenz verfügen oder sich für eine kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden, um diesen Build zu installieren und auszuführen.

(fms)