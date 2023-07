WebStorm 2023.2 mit neuem User Interface und Unterstützung für Vue.js

Unterstützung für den Vue Language Server, eine überarbeitete Darstellung von JavaScript- und Type-Script-Fehlern sowie eine neue Benutzeroberfläche sind Teil des Updates der JetBrains-Entwicklungsumgebung WebStorm. Das Entwicklerteam hinter der IDE startet die übliche Release-Reihe mit WebStorm 2023.2. Vor allem für Vue.js-Entwicklerinnen und -Entwickler dürfte das Update interessant sein.

Unterstützung für Vue Language Server

Die IDE kommuniziert ab sofort mit dem Vue Language Server (Volar). Im Fokus stehen eine zielorientierte Fehlererkennung sowie bessere Typinformation in den Schnellnavigations- und Kurzdokumentations-Pop-ups. VLS für TypeScript 5.0 und höher gilt als Standard. Für ältere TypeScript-Versionen greift die Entwicklungsumgebung auf Wrapper für den TypeScript-Service zurück. Via Settings | Languages & Frameworks | TypeScript | Vue lässt sich der Vue-Service so einstellen, dass die VLS-Integration für sämtliche TypeScript-Versionen zum Einsatz kommt.

Auch in anderen Bereichen hat sich hinsichtlich der Unterstützung des JavaScript-Frameworks Vue.js etwas getan. Zur Vereinfachung der Arbeit mit bidirektionalen Bindings unterstützt WebStorm 2023.2 das Makro defineModel . Das Makro erkennt prop automatisch und gibt ein ref zurück, das sich im Anschluss mutieren lässt. Neu ist auch der Support für den provide/inject -Mechanismus, Entwicklerinnen und Entwickler erhalten Completion-Vorschläge für das inject -Feld und haben somit die Möglichkeit, injizierte Eigenschaften aufzulösen und Typinformationen zu korrigieren.

Neues UI raus aus der Beta

Das neue User Interface (UI) hat die Beta-Phase verlassen und lässt sich über die IDE- und Projekteinstellungen aktivieren. Entwicklerinnen und Entwickler sollen die neue Bedienoberfläche leichter anpassen können. Ein Drop-down-Menü bietet die Möglichkeit, weitere Aktionen zur Symbolleiste hinzuzufügen. Hierfür genügt ein Klick mit der rechten Maustaste auf ein Widget. Mit Add to Main Toolbar lassen sich neue Optionen hinzufügen.

Das UI-Update bringt Farbe mit: Mit farbigen Kopfleisten gekennzeichnete Projekte sollen das Navigieren zwischen mehreren offenen Projekten vereinfachen. Zur besseren Unterscheidung einzelner Projekte lassen sich Farben und Symbole vergeben.

Für das helle Erscheinungsbild (Light-Design) steht ab sofort eine passende helle Kopfleiste zur Verfügung. Zudem hat das Entwicklerteam hinter WebStorm das Hamburger-Menü unter Windows und Linux überarbeitet. Die IDE stellt die Elemente nun horizontal über der Symbolleiste dar. Zudem lässt sich das Menü via View | Appearance | Main menu as a Separate Toolbar in eine separate Symbolleiste auslagern.

Neuerungen für CSS

Durch das Update weiß die IDE mit CSS-Verschachtelungen umzugehen. Entwicklerinnen und Entwickler haben die Möglichkeit, Stilregeln ineinander zu verschachteln. Der Selektor der untergeordneten Regel (Child Rule) verhält sich dabei relativ zum Selektor der Parent Rule. Das Entwicklerteam hinter WebStorm hat neben einer Syntaxunterstützung eine Inspektion implementiert, die prüft, ob ein verschachtelter Selektor nicht mit einem Identifier oder einer funktionalen Notation beginnt.

WebStorm 2023.2 hält eine neue Farbkonvertierung für die Werte Lch und okLch bereit. Alt+Enter öffnet eine Auswahl an Möglichkeiten zum Umwandeln von rgb , hsl , Lch , okLch und anderen Farbfunktionen.

Weitere Release Candidates erschienen

Im Mai hatten die Entwicklerteams bei JetBrains eine ganze Palette von Vorschauversionen ihrer Entwicklungsumgebungen veröffentlicht. Demnach dürften in nächster Zeit weitere finale Versionen, beispielsweise zu PhpStorm, IntelliJ IDEA, RubyMine folgen. Im JetBrains-Blog finden sich bereits einige Release Candidates zu PyCharm, GoLand, CLion und IntelliJ IDEA und vielen mehr, die Aufschluss über die Neuerungen der Entwicklungsumgebungen geben können.

Weitere Informationen zu WebStorm 2023.2 finden sich im Beitrag auf dem JetBrains-Blog.

