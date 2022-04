Browser für Parkinson-Patienten: So gleicht Staybl das Handzittern aus

Eine neue kostenlose iPad-App soll Menschen mit der Parkinson-Krankheit dabei helfen, trotz Handzitterns im Internet zu surfen. Staybl gleicht die Zitterbewegungen mithilfe des Bewegungssensors im Gerät aus. In Echtzeit werden visuelle Gegenbewegungen der Bildschirmanzeige erzeugt. Die kostenlose App richtet sich auch an Menschen mit anderen Tremor-Erkrankungen.

Entwickelt wurde Staybl von der Firma Havas in New York und Deutschland. Die Teams arbeiteten mit Experten der Deutschen Parkinson-Gesellschaft und Patienten in Deutschland und den USA zusammen. Staybl verzichtet auf Wisch- und Schiebegesten, ordnet Schaltflächen vertikal an und vergrößert die Schrift.

10 Millionen Betroffene

"Staybl ist weder ein Medikament noch ein Heilmittel. Es ist jedoch eine technologische Lösung, die allen Menschen mit Parkinson und Zittern einen leichteren Zugang zur digitalen Welt ermöglichen kann", erläutert Eric Schoeffler von Havas Deutschland. Allein die Parkinson-Krankheit betrifft 10 Millionen Erwachsene weltweit, wobei 70 Prozent der diagnostizierten Personen unter Zittern leiden. Überdies gibt es Millionen anderer Menschen auf der ganzen Welt, die unter Zittern leiden.

Staybl kann kostenlos für das iPad im App Store geladen werden. Es wird ein Gerät benötigt, das mindestens iPadOS 14 unterstützt. In Zukunft soll die Idee auch auf Apps in anderen Geräte übertragen werden, kündigte die Entwicklerfirma an.

Im Gesundheitsbereich gibt es immer mehr Software, die sich die Technik in Smartphones und Tablets zunutze macht: Erst kürzlich war eine andere App vorgestellt worden, die anhand der AirPods-Bewegungssensoren gegen Rückenschmerzen helfen soll.

(mki)