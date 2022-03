Webcast Recruiting: Arbeitgeber stellen sich live vor

"Webcast Recruiting" heißt ein neues Angebot von heise Jobs. Live im Internet übertragen stellen sich dabei Unternehmen vor, die neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Am 6. April 2022 um 11 Uhr geht es erstmals los, dabei sind Airbus, Rewe Systems, Rossmann und das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Für die Teilnahme müssen Sie sich lediglich auf der Veranstaltungs-Website registrieren.

Jedes Unternehmen wird sich in einer kurzen Präsentation vorstellen. Sie erfahren dabei, was das Unternehmen auszeichnet, welche Benefits es bietet und welche Stellen zu besetzen sind. Außerdem können sie gezielt Fragen stellen, und zwar an Alexander Blanckarts, Bereichsleiter für den IT-Betrieb bei Rossmann, Armin Fritsche, Principal Engineer für Big Data Platform & Development bei Rewe Systems, Sascha Goldner, Head of IT Service Delivery Germany bei Airbus und Jutta Otten, Referatsleiterin beim IT-DLZ des Freistaats Bayern. Auch zu sehen sein wird Martin Seiler von Heise Business Services.

(anw)