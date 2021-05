Webentwicklung: Bootstrap 5 läuft mit neuem Logo in stabilen Release-Hafen ein

Rund ein Jahr nach der ersten Alpha und insgesamt drei Betaversionen ist Bootstrap in der fünften Hauptversion erschienen. Die offensichtlichsten Änderungen sind ein neues Logo und das überarbeitete Design, aber auch neue Formulare mit geänderten Eingabe- und Layoutmöglichkeiten sind hinzugekommen. Bekannte Werkzeuge rund um die API hat das Bootstrap-Team generalüberholt. Wie bereits seit den Alphaversionen bekannt ist, entfällt mit jQuery die größte clientseitige Abhängigkeit, und die neue Version stellt die Unterstützung für den Internet Explorer ein.

Das CSS-Framework wartet mit einer neuen Dokumentation auf, deren inhaltlichen Abschnitte neu angeordnet sind, und es führt neue Offcanvas-Komponenten ein, mit denen Webentwicklerinnen und -entwickler zum Beispiel unsichtbare Seitenleisten für die Navigation eines Projekts oder Warenkörbe in Webseiten einbauen können. Die zunächst verborgenen Elemente lassen sich links, rechts oder unterhalb eines Ansichtsfensters anbringen und mit JavaScript sichtbar machen. Konfigurierbar sind sie mittels data -Attributen oder auch über die JavaScript-APIs.

Neu ist der RTL-Support (right-to-left text), mit dem sich linksläufige Schrift über das gesamte Layout, die Komponenten und Bordwerkzeuge einrichten lässt. Bei RTL handelt es sich ausdrücklich noch um ein Feature im experimentellen Stadium. Der Blogeintrag zur Ankündigung führt eine Menge Ressourcen zum Thema auf, so bietet das Team ein Cheatsheet, eine ausführliche RTL-Dokumentation und eine Reihe von Praxisbeispielen. Für den Einstieg bieten die Bootstrap-Entwickler folgende Vorlage an: