Webentwicklung: Das Programm des Vue Day 2021 steht fest

Die Veranstalter dpunkt.verlag und heise developer haben in Kooperation mit VueJS.DE, der deutschen Vue-Community, das Programm für den Vue Day 2021 fertiggestellt. Die eintägige Online-Konferenz findet am 15. Juni statt und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Vue-Kenner. Es handelt sich dabei um eine Ausgliederung aus der JavaScript-Konferenz enterJS (27. bis 30. September 2021).

Sechs Vorträge rund um Vue.js

Das Programm umfasst nach der anonymisierten Auswertung des Call for Proposal (CfP) bislang sieben Vortrags-Slots, in denen Expertinnen und Experten die Teilnehmenden über das Webframework informieren. Neben einer kurzen Einführung in Vue.js und Vue 3 von Cathrin Möller möchte Vanessa Böhner, Webentwicklerin und Mitglied des JS Kongress Program Comittee, mit ihrem Vortrag den Horizont der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erweitern. "Vue 3 ohne die Options API oder Vuex dank Composables" ist der Titel ihres 45-minütigen Vortrags. Thorsten Lünborg, Core-Entwickler bei Vue, bietet den exklusiven Blick hinter die Kulissen und lässt die Teilnehmenden an seinem Insider-Wissen teilhaben.

Joe Ray Gregory, tätig als Sofware-Entwickler, -Trainer und -Berater, widmet sich dem Thema Testing mit Vue. Neben Antworten auf die beliebte Frage "Was soll ich überhaupt testen?" präsentiert er Lösungsansätze aus der Praxis. Sprecher Nummer 4, Sascha Fuchs (Leankoala), wirft einen Blick über den Tellerrand und nimmt in seinem Vortrag Bezug auf das Webframework Nuxt.js, was unter anderem auf Vue.js basiert. Webentwickler Markus Oberlehner ist in der Vue.js-Bloggerszene kein Unbekannter: Auf dem Vue Day heißt es für ihn und die Teilnehmenden "ab auf die Insel: die Island-Architecture mit Vue und Eleventy". Er zeigt, wie man Vue.js und Eleventy vereinen kann, um mit modernen Tools, Webseiten zu bauen, die perfekte Core Web Vitals erreichen.

Programm-Highlights:

Vue von 0 auf 100

Horizonterweiterung: Vue 3 ohne die Options API oder Vuex dank Composables

Ein Blick hinter die Kulissen des Webframeworks

Stabilere Vue Applikationen mit Jest und der Testing Library

Bloggen mit Nuxt-Content

Ab auf die Insel: die Island-Architecture mit Vue und Eleventy

Fünf Workshops zusätzlich

Das Programm des Vue Day, das in Kooperation mit Vuejs.DE entstanden ist, reichern zudem fünf Workshops an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen vertiefen können. Das Angebot reicht von einer Einführung in Vue 3, in die Composition API und in das Erstellen von Nuxt.js-Applikationen über Tipps und Tricks für das Bauen performanter Vue.js-Applikationen, bis hin zum State-Management in Vue-Anwendungen.

Workshopthemen:

Einführung in Vue 3

Building Nuxt.js Applications

Was ist und wie funktioniert die neue Composition API?

Wie baue ich performante Vue.js-Applikationen?

State-Management in den Vue-Anwendungen VueX, XState, Pinia

Nähere Informationen zu den Terminen, der Agenda und den technischen Voraussetzungen finden sich auf der Webseite des Vue Day. Tickets für die Workshops (jeweils 449 Euro zzgl. 19 % MwSt.) sind ab sofort über die Webseite erhältlich.

Noch bis 1. Juni Frühbucherrabatt sichern

Auf der Webseite zum Vue Day 2021 finden sich aktuelle Informationen zum Programm. Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet inklusive Frühbucherrabatt (bis 1. Juni 2021) noch 149 Euro, danach 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 Prozent MwSt.). Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Ein Workshop-Ticket kostet 449 Euro.

(mdo)