Webentwicklung: Deno 1.16 bringt neues Build-Tool zum Erstellen von npm-Paketen

Ein neuer Monat, ein neues Deno-Release – Version 1.16 der Runtime für JavaScript und TypeScript ist erschienen. Das Deno-Team hat einige neue Features einfließen lassen, zu denen eine neue Signal-Listener-API und ein Build-Tool für Deno-Module zählen. Als einziger Breaking Change gilt die Entfernung von ReadableStream.getIterator .

Deno-Module in npm

Mit Deno 1.16 erscheint das neue System dnt (Deno to Node Transform). Das Build-Tool dient dem Veröffentlichen von in Deno geschriebenen Modulen als npm-Pakete zur Verwendung mit Node.js. Obwohl sich dnt noch in einem sehr frühen Stadium befindet, kommt es im Beispielprojekt deno_license_checker bereits zum Einsatz, das sich wie folgt installieren lässt:

npm install -g @kt3k/license-checker

Auch die Arbeit am Kompatibilitätsmodus mit Node.js ( --compat ) geht weiter, jedoch hat das Deno-Team zu diesem Zeitpunkt keine Neuigkeiten zu verkünden. Deno entspringt der gleichen Entwicklerfeder wie Node.js, das ebenfalls von Ryan Dahl ins Leben gerufen wurde.

Signal-Listener-API und neue JSX-Transformationen

Noch vor knapp einem Monat lautete der Plan, die Deno.signal() -API in Deno 1.16 zu stabilisieren. Dieses Vorhaben hat das Deno-Team offensichtlich verworfen, denn stattdessen führt es als deren Nachfolger eine ebenfalls instabile neue Signal-Listener-API ein:

const listener = () => { console.log("SIGTERM!"); }; // Starts listening to SIGTERM Deno.addSignalListener("SIGTERM", listener); // Stops listening to SIGTERM Deno.removeSignalListener("SIGTERM", listener);

Weitere Neuerungen

Deno 1.16 erlaubt die Nutzung der neuen JSX-Transformationen, die mit React 17 in der JavaScript-Bibliothek Einzug hielten. Sie überarbeiteten die JSX-Transform-API und brachten die Möglichkeit mit, die JSX-Laufzeitbibliothek automatisch zu importieren. Zudem erhöht sich die in Deno enthaltene JavaScript-Engine V8 auf Version 9.7 und ist damit um zwei Versionen höher als zuvor.

Die wichtigsten Änderungen in Deno 1.16 hebt ein Blogeintrag hervor. Alle Details finden sich in den Release Notes auf GitHub.

(mai)