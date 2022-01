Webentwicklung: Der Svelte Day bietet jetzt auch Workshops an

Die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer richten in Zusammenarbeit mit Simon Holthausen, Co-Maintainer von Svelte, am 10. März den Svelte Day aus und bieten jetzt auch Workshops an. Die eintägige Konferenz und die Workshops finden im Onlineformat statt und bieten sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Svelte-Kennern nützliche Informationen rund um das noch recht junge Framework. Der Svelte Day ist eine Ausgliederung aus der JavaScript-Konferenz enterJS, die für den 22. und 23. Juni 2022 als Präsenzveranstaltung im Darmstadtium in Darmstadt geplant ist.

Der Konferenztag bietet sieben praxisnahe Vorträge und startet mit einem Einstieg in Svelte und das SvelteKit. Das JavaScript-Framework zeichnet sich durch seine unkomplizierte Komponenteninteraktion aus, beispielsweise mit TypeScript und React. Darüber hinaus eignet es sich hervorragend als Werkzeug zur Datenvisualisierung.

Wem ein Tag zu Svelte nicht reicht und wer die eigenen Kenntnisse noch vertiefen möchte, ist mit den zwei Ganztages-Workshops gut beraten. Zwei Tage vor der Konferenz, am 8. März, bietet Oliver Sturm einen Einstieg in Svelte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnen mit dem Erstellen von Komponenten und lernen die Svelte-spezifische Syntax und die Werkzeuge kennen.

Ivan Hofer zeigt am 24. März, wie sich komplexere Zusammenhänge in einer Svelte-Applikation abbilden lassen. Der Workshop beginnt mit dem Aufsetzen eines SvelteKit-Projekts, geht über zur Konfiguration der Entwicklungsumgebung und Hilfs-Tools. Die Teilnehmer lernen, wie sie erste Komponenten in TypeScript schreiben können.

Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet abzüglich des Frühbucherrabatts bis zum 17. Februar 149 Euro (zzgl. 19 Prozent MwSt.). Workshop-Tickets sind für 449 Euro erhältlich. Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten auf Konferenztickets, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Auf der Webseite zum Svelte Day 2022 finden sich aktuelle Informationen zum Programm.

