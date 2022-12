Webentwicklung: Tailwind CSS hat die treuesten Fans

Der Report zur diesjährigen Entwicklerumfrage "State of CSS 2022" ist erschienen. In der aktuellen Ausgabe geben über 10.000 CSS-Nutzerinnen und -Nutzer ihre liebsten CSS-Frameworks sowie ihre Kenntnisse über aktuelle Features und ihre Anwendungsbereiche preis. Die Layout-Sprache CSS (Cascading Style Sheets) kommt demnach vor allem in Webapps sowie Marketingseiten und Landing Pages zur Anwendung, aber auch in mobilen Apps oder für gedruckte Dokumente setzen die Befragten sie ein. Dabei kann sich das CSS-Framework Tailwind CSS weiterhin mit den treuesten Nutzerinnen und Nutzern rühmen.

Tailwind CSS erhält Rückenwind

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr haben sich die Begrifflichkeiten teils verändert. So fragten die Macher der Studie nun nicht nach der Zufriedenheit (Satisfaction) mit CSS-Frameworks, sondern nach ihrer Beibehaltung (Retention): Würden die Entwicklerinnen und Entwickler das Framework nochmals verwenden? TailwindCSS liegt wie bereits in den Vorjahren an erster Stelle: 79 Prozent würden es erneut verwenden. Darauf folgen PureCSS (72 %) und Ant Design (51 %). Die Top 3 bleiben somit im Vergleich zu 2021 stabil.

Tailwind CSS führt auch in diesem Jahr die Zufriedenheitsskala an. (Bild: stateofcss.com)

Das meistverwendete CSS-Framework ist weiterhin mit großem Abstand Bootstrap, das 81 Prozent der Befragten nutzen. Auf Rang 2 folgt Tailwind CSS mit 46 Prozent, das wiederum einen deutlichen prozentualen Vorsprung zum Drittplatzierten Materialize CSS (23 %) aufweist. Dabei zeigt sich verglichen mit der Vorjahresumfrage, dass die Nutzungshäufigkeit von Tailwind CSS (2021: 39 %) stark zugenommen und die von Materalize CSS (2021: 32 %) stark abgenommen hat. CSS-Entwicklerinnen und -Entwickler zeigen somit eine zunehmende Präferenz für Tailwind CSS, denn noch 2020 lag Materialize CSS vorne.

Eigenständiges Lernen bevorzugt

Um sich ihre anfänglichen CSS-Kenntnisse anzueignen, setzten die befragten Developer mehrheitlich auf ein Selbststudium mittels Google, Stack Overflow und Co: 57 Prozent der Studienteilnehmer geben an, diese Form des Lernens genutzt zu haben. 33 Prozent besuchten kostenfreie Online-Kurse – kostenpflichtige landen mit 11 Prozent auf dem siebten Platz – und 27 Prozent führten sich Videos und Screencasts zu Gemüte, um sich mit CSS vertraut zu machen.

Die unter den Befragten beliebtesten Websites beziehungsweise Kurse sind die Entwickler-Dokumentation MDN Web Docs (ehemals Mozilla Developer Network), die Entwickler-Plattform Stack Overflow und die E-Learning-Website W3Schools.

Wer mehr über die Vorlieben der befragten CSS-Developer erfahren möchte, darunter ihre beliebtesten Podcasts oder die Personen, denen sie am häufigsten folgen, wird auf der Website der Studienmacher fündig. Dort lassen sich die Ergebnisse des "State of CSS 2022" einsehen. Im Januar 2023 sollen die diesjährigen Ergebnisse zur ebenfalls jährlich durchgeführten Umfrage "State of JavaScript" folgen.

(mai)