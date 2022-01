Webframework: Django-Nutzer sind updatefreudig und setzen auf Bootstrap

Die Django Software Foundation hat in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen JetBrains den "Django Developers Survey 2021" durchgeführt. Mehr als 7000 Personen nahmen im August 2021 an der Umfrage zu dem in Python geschriebenen Open-Source-Webframework Django teil.

Die Themen reichen von den am häufigsten genutzten Versionen des Frameworks über Sourcecode-Editoren bis hin zum Betriebssystem. Die meisten der Befragten gaben als primäres Betriebssystem Linux an (42 Prozent), dahinter folgen Windows (29 Prozent) und macOS (28 Prozent).

Aktuelle Versionsvielfalt

Genau drei Viertel der Befragten hatten zum Zeitpunkt der Befragung bereits die vier Monate zuvor erschienene Version Django 3.2 mit Long-term Support (LTS) im Einsatz. Allerdings waren Mehrfachnennungen möglich, und die meisten Django-Nutzer setzen demnach auf verschiedene parallel installierte Versionen. In neuen Projekten nutzen sie mehrheitlich nicht das aktuelle LTS-Release (27 Prozent), sondern vertrauen auf das aktuelle stabile Release (71 Prozent).

Django Developers Survey 2021: aktuell genutzte Django-Versionen unter möglicher Mehrfachnennung (Bild: JetBrains)

Inzwischen liegt Django in Version 4.0 vor, das nächste LTS-Release soll laut der offiziellen Roadmap in Form von Version 4.2 im April 2023 erscheinen.

Visual Studio Code knapp vor PyCharm

Nur geringe Unterschiede lassen sich zwischen der Beliebtheit des von Microsoft entwickelten Quellcodeeditors Visual Studio Code und der JetBrains-IDE PyCharm ausmachen: 42 Prozent VS-Code-Nutzerinnen und -Nutzern stehen 38 Prozent PyCharm-Verfechter gegenüber. Dabei wurde nach dem primären Editor beziehungsweise der primären Entwicklungsumgebung unter möglicher Mehrfachnennung gefragt.

Kombiniert genutzte Webframeworks

Ebenfalls unter Mehrfachnennung stellten sich neben Django weitere genutzte Webframeworks heraus, an der Spitze React.js und Flask mit jeweils 32 Prozent. Allerdings gaben 82 Prozent der Befragten an, am häufigsten Django zu verwenden. Zudem werden die Webframeworks laut den Machern der Umfrage oft in Kombination genutzt.

Erneut zeigt sich hier die Beliebtheit von Bootstrap, das sich im Report "State of CSS 2021" als meistgenutztes CSS-Framework herausstellte: 68 Prozent der befragten Django-Entwickler verwenden Bootstrap. Abgeschlagen dahinter finden sich Tailwind CSS mit 15 Prozent und Pure CSS mit 14 Prozent. Letzteres ist besonders bei Entwickler-Neulingen beliebt.

Die Django Software Foundation und das Softwareunternehmen JetBrains führten den "Django Developers Survey 2021" im August 2021 online durch. Sie erhielten Antworten von mehr als 7000 Django-Nutzerinnen und -Nutzern aus knapp 140 Ländern, die sich in erster Linie als Developer klassifizierten (75 Prozent), aber auch CTOs, Business Analysts oder Technical Writers sind vertreten.

JetBrains stellt neben dem auf seiner Website einsehbaren Report auch die anonymisierten Rohdaten per Google Drive zur Verfügung.

(mai)