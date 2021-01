Webframework: Ember 3.24 glimmt zum nächsten LTS-Release

Das Ember-Team hat Version 3.24 des Javascript-Webframeworks veröffentlicht. Der Fokus für das Release liegt vor allem auf einigen Stabilisierungen, da es sich um einen Kandidaten für ein LTS-Release (Long-term Support) handelt. Ein Helper für den Seitentitel soll die barrierefreien Nutzung verbessern, und bei den String-Funktionen sind ein paar Aufräumarbeiten zu vermelden.

Ein Helferlein für den Titel

Beim Erstellen neuer Ember-Anwendungen kommt standardmäßig das Add-on ember-page-title zum Einsatz, sofern es installiert es. Es kümmert sich um die Verwaltung des Seitentitels, und die Einbindung soll laut der zugehörigen Request-for-Comments-Seite (RFC) die Barrierefreiheit von Webanwendungen verbessern: Menschen, die Unterstützungstechnologie nutzen, orientieren sich bei der Navigation am Seitentitel.

Bei den Neuerungen ist außerdem eine Anpassung des Interfaces DeprecationOptions zu nennen, das im Zusammenspiel mit der deprecate -Funktion zum Einsatz kommt, um Elemente als veraltet zu kennzeichnen. Das Interface bringt die neuen obligatorischen Optionen for und since mit. Erstere zeigt an, für welche Library die Deprecation gilt. Derzeit müssen Entwickler die Library händisch spezifizieren, aber mittelfristig ist ein Makro geplant, das den Namen des Pakets ermittelt, das deprecate nutzt. since beschreibt in Schlüsselpaaren die einzelnen Phasen und Versionen für den Deprecation-Prozess.

Überholte String-Funktionen

Neben den Neuerungen sind einige Funktionen nun als überholt gekennzeichnet. Das betrifft vor allem den Umgang mit Strings. So gelten die Ember.String -Methoden camelize , capitalize , classify , dasherize , decamelize , underscore und w als veraltet. Als Ersatz stehen Funktionen in @ember/string bereit:

// Veraltete Variante let newschannel = 'Heise Developer'; console.log(newschannel.camelize()); // heiseDeveloper // Neue Variante import { camelize } from '@ember/string'; let newschannel = 'Heise Developer'; console.log(camelize(newschannel)); // heiseDeveloper

Auch die Lokalisierungsfunktion Ember.String.loc und der Helper {{loc}} gelten neuerdings als überholt und sollen durch passende Ergänzungen zur Internationalisierung wie ember-intl ersetzt werden. Schließlich entfällt die tryInvoke -Funktion zugunsten des in ECMAScript 2020 eingeführten Optional Chaining.

Weitere Details zu den Neuerungen, Deprecations und Bugfixes in Ember 3.24 lassen sich dem Blogbeitrag des Ember-Teams entnehmen.

(rme)